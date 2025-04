Come BigCommerce supporta i brand: il webinar sui risultati della tecnologia

BRANDVOICE | PAID PROGRAM – BigCommerce

BigCommerce, la piattaforma e-commerce open SaaS che aiuta i brand a innovare e far crescere la propria attività online, sta organizzando un webinar dedicato ai risultati ottenuti da un’azienda dopo aver adottato la sua tecnologia: in tre mesi sono aumentate le sessioni del 26%, c’è stato un incremento negli ordini del 20% e una crescita del 5% nel fatturato.

Cosa tratterà il webinar

Il webinar esplorerà nel dettaglio le sfide principali affrontate e risolte durante il percorso di adozione di BigCommerce. Tra queste, l’abbandono di tecnologie obsolete, la semplificazione di una complessa architettura informativa, la gestione della frammentazione dell’esperienza utente e il miglioramento dell’autonomia dei team marketing. Sarà inoltre analizzato l’impatto della modernizzazione dell’infrastruttura sui costi: grazie alla piattaforma, l’azienda ha ridotto significativamente le spese di manutenzione e sviluppo, permettendo di liberare risorse per investire in attività più strategiche e focalizzate sulla crescita.

Un progetto headless

Un altro punto focale del webinar sarà il progetto headless che ha portato a un miglioramento del 35% nella velocità di caricamento delle pagine. La velocità è uno degli aspetti fondamentali per l’esperienza utente e la conversione delle vendite, e un sito più veloce significa anche una maggiore soddisfazione dei clienti e una spinta positiva nelle performance complessive.

L’approccio headless separa la parte visibile del sito web, quella con cui i clienti interagiscono, dal back-end che gestisce dati, ordini e catalogo. Questo modello permette ai brand di aggiornare, modificare e personalizzare l’aspetto del loro e-commerce in modo rapido, senza dover toccare il motore che gestisce tutte le operazioni interne. BigCommerce adotta questa soluzione, consentendo alle aziende di gestire più negozi e siti da un unico account, mantenendo sempre un controllo centralizzato.

Questa flessibilità consente alle aziende di rispondere rapidamente alle esigenze del mercato e di adattare l’esperienza utente su diversi canali, come mobile, social media e app, senza doversi preoccupare della complessità tecnica di un sistema integrato. L’approccio headless si traduce in una maggiore agilità e una personalizzazione avanzata, il che significa che i brand possono continuare a innovare e migliorare le loro piattaforme senza le limitazioni delle soluzioni tradizionali.

Ridurre i costi operativi

Oltre a garantire una maggiore agilità e personalizzazione, BigCommerce offre ai rivenditori una piattaforma scalabile che riduce notevolmente i costi operativi. Grazie alla sua infrastruttura SaaS, BigCommerce elimina la necessità di investire in hardware o costosi aggiornamenti infrastrutturali. Con una gestione centralizzata e l’automazione dei processi, le aziende possono ridurre significativamente i costi di manutenzione e sviluppo.

Le funzionalità avanzate come l’integrazione dei pagamenti e la personalizzazione dell’esperienza utente consentono alle aziende di aumentare la redditività. La piattaforma offre anche soluzioni modulari che si adattano alle necessità specifiche del business, permettendo alle aziende di crescere senza dover affrontare i costi di una piattaforma rigida o di dover fare investimenti significativi in risorse IT.

