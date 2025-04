Dalla colomba imbibita al gin ai lievitati animalier: le novità per la Pasqua di Antica Pasticceria Muzzi

Contenuto tratto dal numero di aprile 2025 di Forbes Italia. Abbonati!

Idb Group – BRANDVOICE | Paid Program

Non solo sapore, ma identità e passione portate avanti da uno dei nomi più noti della pasticceria industriale specializzata nei dolci delle ricorrenze: per la Pasqua 2025 l’Antica Pasticceria Muzzi, nata a Foligno e ora parte del gruppo Idb – Industria Dolciaria Borsari di Rovigo, ha pensato a una serie di proposte dolciarie a cavallo fra tradizione e modernità, tra il retaggio di un’azienda che affonda le radici nel 1913 e la voglia di sperimentare e osare, tanto nelle ricette quanto nelle confezioni, curate in ogni dettaglio.

Debuttano così, ad esempio, le colombe Le Sinfonie in edizione limitata – frutto dell’esperienza di quattro generazioni di pasticcieri della famiglia Muzzi -, create all’interno della Linea Antiche Ricette da Riserva Famiglia Muzzi e disponibili nelle migliori gastronomie e pasticcerie d’Italia. Così come la colomba imbibita al gin e i lievitati della linea animalier. Si parte dalle colombe, con ricetta classica e con cioccolato, espressioni dell’arte della lievitazione. Se quella classica, come da tradizione, contiene nell’impasto le scorze d’arancia italiana a cubetto e le note dolci della vaniglia in bacche, con la superficie ricoperta da una glassa alle mandorle e nocciole decorata con granella di zucchero e croccanti mandorle di Sicilia intere, la colomba al cioccolato racchiude al suo interno un mix di gocce di cioccolato, per conferire carattere e gusto. Anche qui a creare un croccante contrasto c’è la glassa fatta con mandorle e nocciole, decorata con granella di zucchero e mandorle siciliane intere.

Le colombe vengono confezionate a mano e racchiuse in una latta che riflette l’amore per la bellezza, tra sinuose grafiche arabesque e un sigillo in ceralacca dorato a simbolo di autenticità.

Il legame con l’eccellenza vitivinicola italiana ha portato invece alla creazione di una linea di lievitati imbibiti, con una colomba al gin la cui ricetta è frutto della collaborazione con il distillato Milano Élite Dry Gin, premiato ai Gin Awards 2023. Come è nell’arte pasticciera di Antica Pasticceria Muzzi, al suo interno si mescolano i migliori ingredienti: lievito madre, cubetti di limone canditi e bagna al gin lasciata riposare 48 ore. Infine, per la Pasqua 2025 tornano le ispirazioni selvagge della linea animalier: gli incarti delle colombe richiamano forme animali e vegetali della giungla, tra ninfee giganti e fiori esotici, pappagalli, scimmie, zebre e giraffe, in un’ambientazione dai toni raffinati.

Anche qui forma e sostanza vanno di pari passo: insieme alla creatività, nei 12 diversi incarti c’è la grande selezione degli ingredienti base, dalle uova di giornata per assicurare all’impasto il tipico colore giallo ai cristalli bianchi di zucchero e ai grandi pezzi di arancia candita. Ecco quindi la colomba classica, quella con crema al limoncello o al pistacchio verde di Bronte Dop, quella senza canditi o ai frutti di bosco. E ancora, la colomba all’amarena e la golosa al cioccolato 70% con gocce di cioccolato fondente, fino alla versione con pesca e yogurt, quella agrumata con arancia, limone e mandarino semi-canditi, o quella al caramello salato, cioccolato bianco e noci Pecan.

In un momento storico e in contesti nei quali distinguere i prodotti artigianali da quelli industriali diventa a volte complesso, ecco che a garantire la qualità per i dolci pasquali è un marchio storico, a sua volta parte di un polo produttivo profondamente legato ai lievitati e ai dolci delle ricorrenze. Si tratta di Idb Group, di proprietà della famiglia Muzzi dal 2000, che detiene sette marchi: insieme all’Antica Pasticceria Muzzi ci sono lo storico brand di Milano Giovanni Cova & C., Borsari, Bedetti, Breramilano1930, Tommaso Muzzi e La Torinese, ultima new entry, acquisita nel 2018.

Con oltre 21 milioni di lievitati venduti nel 2023 e tremila referenze, Idb Group presiede il mercato nel segmento premium del prodotto incartato a mano con una forte presenza nella grande distribuzione. Non solo: possiede cinque pasticcerie – una a Milano, una in Umbria e tre in Veneto – e impiega circa 650 dipendenti, per un fatturato aggregato di 71 milioni di euro diviso tra Italia (80%) e 65 mercati esteri (soprattutto Francia, Spagna, Australia e Usa), dove punta particolarmente sul brand Borsari. Incoraggianti anche le vendite nei paesi dell’Est Europa, che rappresentano mercati potenzialmente interessanti.

Pur restando nella nicchia dei dolci da ricorrenze – dal panettone al pandoro, dalla colomba alle frolle -, Idb Group produce e distribuisce alcune eccellenze della tradizione dolciaria italiana, presidiando in particolare il canale della grande distribuzione con lo storico marchio milanese Giovanni Cova & C. e quello retail con Muzzi, il brand di famiglia. Il gruppo, in particolare, detiene la leadership nel segmento dei lievitati mignon – tra gli 80 e i 100 grammi – con una produzione annua che supera i 20 milioni di pezzi. I grandi numeri sono accompagnati dall’utilizzo di ingredienti premium, dalle nocciole del Piemonte Igp al burro del Nord Europa, fino ai canditi del sud Italia.

Tra le 150 ricette messe a punto dai suoi laboratori, impossibile non citare l’Anatra all’Arancia e il Cuor di Pandoro del brand Borsari, mentre sul fronte del packaging i dolci si distinguono per l’eleganza dei confezionamenti e la ricercatezza dei dettagli, con incarti pregiati fatti a mano, cappelliere e scatole regalo, nastri e fiocchi di raso, velluto, reti e gros grain. Uno stile unico che nell’ultimo decennio ha portato a una serie di collaborazioni all’insegna dell’elogio dell’arte, della storia e della bellezza tra il brand Giovanni Cova & C. ed enti come la Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano, l’Archivio Storico Ricordi e l’Accademia di Brera.

