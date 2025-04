Gli itinerari in giro per il mondo di Turisanda1924

Articolo tratto dal numero di aprile 2025 di Forbes Italia. Abbonati!

Viaggiare non è solamente spostarsi da un luogo all’altro, ma immergersi in esperienze straordinarie, lasciandosi avvolgere da atmosfere sempre diverse e vivendo ogni destinazione con un’intensità nuova. Turisanda1924, il brand più longevo del turismo italiano, ha fatto della cura dei dettagli, dell’eccellenza e dell’autenticità il cuore della sua filosofia, offrendo viaggi pensati per chi non si accontenta di vedere, ma vuole sentire, respirare e vivere il mondo.

Da oltre un secolo è un narratore di viaggi e maestro nell’arte di trasformare una destinazione in un’esperienza indimenticabile, al servizio di intenditori che ricercano un viaggio su misura per piacere personale o per il mondo del Mice (meetings, incentives, conferences and exhibitions), dove il business incontra l’emozione del viaggio.

L’esperienza

L’esperienza è la chiave di ogni itinerario, in un’epoca in cui il turismo si fa sempre più immersivo e personalizzato. Turisanda1924 costruisce percorsi che portano al cuore delle destinazioni. Come quelli legati allo sport e alla magia di Wimbledon, con una tennis experience che porta gli ospiti direttamente all’interno del tempio del tennis mondiale. Oppure al Madison Square Garden di New York, dove gli ospiti Turisanda1924 possono accedere a bordo campo già due ore prima delle partite Nba dei Knicks e, con un po’ di fortuna, scattare una foto accanto ai propri idoli. Per chi ama la velocità, la Formula 1 si svela invece in un modo completamente inedito grazie all’accesso alle fan zone e passeggiate nelle pit lane, oltre a cene di gala e momenti che portano al centro dell’azione, andando oltre la gara.

Per chi sogna l’Africa

A chi sogna l’Africa Turisanda1924 svela la natura con un tocco di esclusività: in Sudafrica, la visita con Christo Brand, ex guardia carceraria e amico di Nelson Mandela, oppure il salto indietro nel tempo con un soggiorno all’interno del Kruger National Park: un treno d’epoca trasformato in un boutique hotel extralusso, sospeso su un ponte storico, offre una prospettiva unica sul parco dai finestrini delle Carriage Room. E ancora, nel cuore delle Winelands, il soggiorno in una farm house tradizionale si arricchisce con degustazioni private di vini e cioccolato, mentre il tramonto incendia i filari con riflessi dorati.

La Namibia si svela poi attraverso lodge spettacolari, dove il design si fonde con la natura in scenari che sembrano dipinti. Il Mowani Mountain Camp domina il Damaraland, mentre il Dead Valley Lodge regala l’accesso privilegiato alle dune di Sossusvlei all’alba, un momento intimo riservato a pochi eletti. E per chi cerca l’apice del romanticismo, una cena nella Valle della Luna è un’esperienza particolare. Un tavolo apparecchiato sotto le stelle, candele e lanterne creano un’atmosfera sospesa nel tempo, mentre il deserto si trasforma in un teatro di luce e silenzio.

Il Giappone

Volando fino in Giappone, terra di eleganza e mistero, Turisanda1924 svela esperienze intime e raffinate. A Ginza, nel cuore di Tokyo, il negozio storico di Shiseido diventa un tempio della bellezza personalizzata, attraverso un’analisi approfondita della pelle e un trattamento su misura firmato dai migliori esperti.

A Kyoto, l’incontro con una maiko – aspirante geisha – si trasforma in un dialogo autentico e in una rara opportunità per comprendere i segreti di una tradizione millenaria. E poi la prefettura di Shizuoka, dove il wasabi prende vita nei campi, viene raccontata da chi coltiva questa radice con passione, mentre le fucine dei maestri spadai aprono le porte all’arte della katana, le cui tecniche di realizzazione del periodo Kamakura sono tramandate ancora oggi.

Gli Stati Uniti

Dall’altra parte del mondo, con Turisanda1924 gli Stati Uniti si mostrano in tutta la loro maestosità, a cominciare dall’Ovest selvaggio e dalla Monument Valley, dove si varca la soglia della casa di una delle poche famiglie navajo ancora residenti qui. Un modo autentico e intimo per conoscere i riti ancestrali e il senso di appartenenza di questa suggestiva cultura.

Il Secret Antelope Canyon si apre in esclusiva, lontano dalle folle, mentre l’accesso privato a Horseshoe Bend regala un panorama che non si vede in nessun altro angolo del pianeta. E per chi cerca un contatto ancora più profondo con la natura, il Clear Sky Resort offre una notte sotto il cielo stellato del Grand Canyon, con un’escursione notturna dedicata all’osservazione della volta celeste che domina l’Arizona.

Il Nilo

Infine, il Nilo. Una crociera che non è solo un viaggio, ma un’immersione nel cuore della civiltà egizia, a bordo di una motonave dove esclusività e intimità si fondono. Poche cabine, materiali raffinati, un solarium con piscina per contemplare il passaggio lento delle rive punteggiate di templi millenari. È un’esperienza unica, che include il pernottamento sulle sponde del lago Nasser, per vivere il fascino dei templi di Abu Simbel sotto il cielo stellato, culminando in uno spettacolo di suoni e luci che riporta in vita la grandezza dei faraoni.

“Turisanda1924 è un viaggio che racconta oltre un secolo di storie ed emozioni”, conclude Paolo Guariento, chief product officer – specialties division di Alpitour World. “La nostra missione è reinventare l’arte del viaggiare, offrendo esperienze uniche. Guidiamo i nostri ospiti verso paradisi nascosti e itinerari inediti, abbracciando un turismo consapevole e autentico”.

