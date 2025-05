Skechers è stata acquisita da 3G Capital per 9 miliardi:” I dazi di Trump sono una minaccia esistenziale”

Skechers ha accettato di essere acquisita dalla società di private equity 3G Capital in un’operazione valutata 9,4 miliardi di dollari. Il settore è in un momento di tumulto: la scorsa settimana Skechers ha firmato una lettera in cui Nike e Adidas, tra gli altri, avvertivano il presidente Donald Trump che i suoi dazi rappresentavano una “minaccia esistenziale” per l’industria calzaturiera statunitense.

Fatti chiave

3G Capital pagherà 63 dollari per azione in circolazione per Skechers in un’operazione che entrambe le società prevedono di chiudere entro la fine dell’anno, valutando il marchio di calzature a 9,4 miliardi di dollari, secondo una dichiarazione congiunta delle due società.

Una volta conclusa l’operazione, Skechers diventerà una società privata , mentre l’amministratore delegato Robert Greenberg rimarrà nel ruolo e continuerà a supervisionare la strategia dell’azienda.

, mentre l’amministratore delegato rimarrà nel ruolo e continuerà a supervisionare la strategia dell’azienda. Le azioni di Skechers sono salite di quasi il 25% a poco meno di 62 dollari all’apertura delle contrattazioni di lunedì, anche se il titolo del gigante delle calzature è sceso dell’8% su base annua.

Nonostante l’allarme lanciato in precedenza sull’impatto dei dazi di Trump, il contesto commerciale non ha influenzato la vendita di Skechers e 3G Capital ha espresso interesse per l’acquisizione dell’azienda per anni, ha dichiarato una fonte vicina all’accordo alla CNBC.

Le reazioni del settore calzaturiero ai dazi di Trump

Il Footwear Distributors and Retailers of America, un gruppo commerciale che riunisce 76 marchi di calzature come Nike, Adidas, Skechers e Under Armor, ha inviato una lettera a Trump il 29 aprile per chiedere un’esenzione dai dazi. Le aziende hanno dichiarato di essere “particolarmente colpite” dalle tariffe, che includono prelievi di base del 10% sulla maggior parte dei partner commerciali statunitensi, e hanno avvertito che le famiglie della classe media e bassa probabilmente non potranno permettersi un aumento dei costi delle calzature.

L’industria calzaturiera statunitense si trova ad affrontare una “minaccia esistenziale” a causa dei dazi di Trump, hanno affermato, avvertendo inoltre che decine di migliaia di posti di lavoro sono a rischio e che le scorte di calzature nazionali “potrebbero presto esaurirsi”.

Principali informazioni di base

Skechers, la terza azienda di calzature dopo Nike e Adidas, è una delle numerose società che quest’anno ha messo in guardia sull’impatto dei dazi di Trump sugli utili. Secondo quanto riferito, l’azienda, quotata in borsa nel 1999, si affida in larga misura alla produzione in Vietnam e in Cina, che sono soggette a dazi rispettivamente del 46% e del 145%.

Ad aprile, Skechers ha ritirato le sue previsioni per l’intero anno, citando “l’incertezza macroeconomica derivante dalle politiche commerciali globali”. Il direttore finanziario John Vandemore ha paragonato l’ambiente economico alla pandemia, suggerendo che l’azienda stava mitigando l’impatto delle tariffe di Trump condividendo i costi con i fornitori e adeguando i prezzi.

Skechers ha dichiarato alla CNBC che due terzi dell’attività dell’azienda sono al di fuori degli Stati Uniti. Secondo quanto riferito da 3G Capital, l’azienda ha prospettive interessanti a lungo termine ed è ancora ben posizionata per la crescita. Secondo l’American Apparel and Footwear Association, circa il 97% dell’abbigliamento e delle scarpe vendute negli Stati Uniti sono importate e saranno soggette alle tariffe di Trump. Altri gruppi commerciali e analisti hanno affermato che i prezzi di molti beni comuni aumenteranno a causa dei dazi di Trump, in quanto le aziende pagheranno le imposte maggiorate.

