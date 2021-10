Analytics, intelligenza artificiale e trasformazione: arriva l’evento di Sas con i professionisti dell’innovazione italiana

Appuntamento il 4 novembre per Be Curious, Be Innovative. Le domande di oggi, rivoluzione per il futuro, l’evento Sas, in live streaming, al centro dell’innovazione e della trasformazione del business. Un’occasione per confrontarsi sui temi più innovativi in ambito analytics, intelligenza artificiale e trasformazione.

Durante la plenaria, keynote speaker e professionisti della scena innovativa italiana condivideranno le loro idee tra racconti di esperienze, sfide, successi e visioni che stanno facendo la differenza. Ad accompagnare i partecipanti in questo percorso sarà Riccardo Luna, direttore di Italian Tech – La Repubblica e La Stampa. A seguire, lo speech di Nicoletta Romanazzi, mental coach di professionisti e atleti, il cui lavoro ha contribuito ai successi sportivi di Marcell Jacobs e di altri campioni che ci hanno regalato alcune delle più emozionanti medaglie conquistate dall’Italia alle ultime Olimpiadi di Tokyo.

Dopo la plenaria, 3 sessioni tematiche dedicate a etica e intelligenza artificiale, al futuro del marketing e alle tecnologie per affrontare il “next normal”. Questi i temi:

“Etica e intelligenza artificiale: il binomio possibile”. Insieme a Martina Pennisi, moderatrice della sessione e giornalista de Il Corriere della Sera, si risponderà a una delle domande più calde sul tema: come garantire un processo che, dalla selezione delle sorgenti all’integrazione ed analisi dei dati, possa rispettare i requisiti etici più rilevanti?

“Il marketing che verrà: spunti e storie nell’era della personalizzazione”. Insieme al moderatore Gianluca Diegoli, strategy advisor & professore Iulm, scopriremo come affrontare al meglio le prossime sfide del marketing utilizzando le tecnologie in ottica data driven.

“Verso il next normal: il bisogno di trasformarsi non è mai stato così grande”. Insieme al moderatore Riccardo Luna, si parlerà di come trasformare la tecnologia in un propulsore per il cambiamento e in uno strumento di crescita sostenibile.

Nel pomeriggio invece ci sarà spazio per momenti di aggiornamento e confronto per gli utenti con le sessioni “ask the expert”, un’occasione ideale per esplorare tutto il potenziale degli strumenti Sas per lavorare in maniera più efficiente e contribuire allo sviluppo della propria azienda. Inoltre, grande attenzione sarà rivolta ai giovani con job speed date dedicati in cui verranno organizzati colloqui conoscitivi tra i giovani studenti e alcuni partner di Sas.

L’iscrizione è gratuita previa registrazione sas.com/italy/becurious