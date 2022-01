Chi sono i 25 miliardari più generosi d’America (e quanto hanno donato)

I miliardi continuano ad accumularsi per molti dei grandi filantropi americani. E lo stesso fanno le loro donazioni in beneficenza. Secondo le stime di Forbes, i 25 maggiori donatori del Paese hanno donato un totale di 169 miliardi di dollari nel corso delle loro vite. Dato in aumento rispetto ai 149 miliardi dell’anno scorso, in parte per via di nuove informazioni scoperte da Forbes, ma soprattutto per via delle enormi elargizioni compiute anche quest’anno da parte di questi 25 mega-donatori.

In testa al gruppo c’è Warren Buffett, la cui donazione estiva annuale delle azioni Berkshire Hathaway ha superato quest’anno i 4,1 miliardi di dollari. I fondi, come al solito, sono andati alla Bill and Melinda Gates Foundation – dove vengono utilizzati per iniziative relative a povertà e assistenza sanitaria, tra cui la ricerca e i vaccini per il Covid-19 – oltre che a fondazioni create dalla sua defunta moglie e dai tre figli.

Non molto indietro si posiziona MacKenzie Scott, che opera in modo agile – non ha una fondazione e dona la sua ricchezza di nascosto – e ha elargito nel 2020 la cifra di 5,8 miliardi di dollari a 500 diversi gruppi in tutto il Paese. L’anno scorso ha continuato a donare la sua fortuna più velocemente di qualsiasi miliardario nella storia, annunciando a giugno donazioni per altri 2,7 miliardi di dollari a 286 gruppi ad alto impatto sociale, come il Children’s Defense Fund e il National Council of Nonprofits, spingendo il totale delle sue donazioni a oltre 8,6 miliardi di dollari. Poi, a dicembre, Scott ha pubblicato un post su Medium in cui diceva di aver fatto un altro giro di regali, ma non ha fornito dettagli su chi ha ricevuto le sovvenzioni o su quanto ha distribuito. Ha subito chiarito che avrebbe condiviso i dettagli sulle donazioni “nell’anno a venire”. Nel frattempo, Forbes conteggia solo le sue donazioni pubbliche.

Dallo scorso anno, intanto, due volti nuovi sono entrati a far parte dei vertici della filantropia: il co-fondatore di Facebook, Dustin Moskovitz, assieme a sua moglie Cari Tuna, e l’ex marito di Scott, Jeff Bezos, che si è dedicato alla filantropia annunciando donazioni per un miliardo di dollari nel 2021 da quando, a luglio, si è dimesso dal ruolo di ceo di Amazon.

Altre grandi donazioni: un impegno a donare 500 milioni di dollari a un piccolo college di arti liberali da parte di George Soros, un’iniziativa da 3,4 miliardi di dollari in dieci anni di Mark Zuckerberg, per misurare e analizzare i processi biologici nel corpo umano, e un impegno decennale da cinque miliardi di dollari per la conservazione della biodiversità da parte di una manciata di gruppi, che includono tre dei più grandi donatori d’America: Bezos, Michael Bloomberg e Gordon e Betty Moore.

Ovviamente, con i mercati in rialzo è più facile distribuire miliardi. Questi 25 filantropi sono infatti più ricchi di 150 miliardi di dollari rispetto a un anno fa, con una crescita media del 18% per ciascuno dei loro patrimoni. In tutto, le loro fortune ammontano a circa 1.100 miliardi di dollari. Diciassette di loro hanno firmato The Giving Pledge, promettendo di donare almeno metà della loro fortuna in beneficenza nel corso della loro vita o alla loro morte. Ma solo due – Chuck Feeney e Soros (che non ha firmato The Giving Pledge) – hanno raggiunto l’obiettivo. Quasi due terzi devono ancora donare anche solo un quarto della loro ricchezza, il che significa che ci sono molti più zeri destinati agli enti di beneficenza negli anni a venire.

Le nostre stime tengono conto delle donazioni totali compiute dai miliardari americani nell’arco delle loro vite, misurate in dollari e destinate a enti di beneficenza. In altre parole, non calcoliamo il denaro parcheggiato in una fondazione che deve ancora fare qualcosa di buono. Allo stesso modo, non consideriamo nemmeno donazioni che sono state promesse ma non ancora corrisposte, o denaro dato ai cosiddetti donor advised fund – conti opachi e vantaggiosi dal punto di vista fiscale, che non hanno né obblighi di divulgazione, né di distribuzione -, a meno che il donatore non abbia condiviso i dettagli su sovvenzioni effettivamente pagate da tali enti. Questo è un elenco di individui e coppie che hanno cittadinanza statunitense. Di conseguenza, abbiamo escluso le famiglie allargate come i Walton, azionisti di controllo di Walmart, e Hansjoerg Wyss, che vive negli Stati Uniti ma è cittadino svizzero. I patrimoni netti sono stimati al 18 gennaio 2022.

Ecco l’elenco completo dei 25 filantropi più generosi d’America.

Warren Buffett

Fonte di ricchezza: Berkshire Hathaway

Patrimonio netto: $ 115,6 miliardi

Focus: salute, riduzione della povertà

Donazioni fatte: $ 46,1 miliardi

Bill Gates e Melinda French Gates

Fonte di ricchezza: Microsoft

Patrimonio netto: $ 133,3 miliardi, $ 6,1 miliardi

Focus: salute, riduzione della povertà

Donazioni fatte: $ 33,4 miliardi

George Soros

Fonte di ricchezza: hedge fund

Patrimonio netto: $ 8,6 miliardi

Focus: democrazia, istruzione, lotta alla discriminazione, assistenza sanitaria

Donazioni fatte: $ 18,1 miliardi

Michael Bloomberg

Fonte di ricchezza: Bloomberg LP

Patrimonio netto: $ 70 miliardi

Focus: cambiamento climatico, salute

Donazioni fatte: $ 12,7 miliardi

MacKenzie Scott

Fonte di ricchezza: Amazon

Patrimonio netto: $ 53,5 miliardi

Focus: disuguaglianza razziale, di genere ed economica

Donazioni fatte: $ 8,61 miliardi

Charles “Chuck” Feeney

Fonte di ricchezza: Duty Free Shoppers

Patrimonio netto: meno di $ 2 milioni

Focus: scienza, diritti umani, giovani

Donazioni fatte: $ 8 miliardi

Gordon e Betty Moore

Fonte di ricchezza: Intel

Patrimonio netto: $ 11,1 miliardi

Focus: scienza, ambiente, cura del paziente, Bay Area

Donazioni fatte: $ 5,5 miliardi

Jim e Marilyn Simons

Fonte di ricchezza: hedge fund

Patrimonio netto: $ 24,4 miliardi

Focus: ricerca stem

Donazioni fatte: 3,3 miliardi di dollari

Phil Knight e famiglia

Fonte di ricchezza: Nike

Patrimonio netto: $ 54,8 miliardi

Focus: istruzione

Donazioni fatte: $ 3,1 miliardi

Mark Zuckerberg e Priscilla Chan

Fonte di ricchezza: Facebook

Patrimonio netto: $ 112,8 miliardi

Focus: scienza, istruzione, giustizia penale

Donazioni fatte: $ 3 miliardi

Edythe Broad e famiglia

Fonte di ricchezza: investimenti

Patrimonio netto: $ 6,9 miliardi

Focus: istruzione, arte, scienza

Donazioni fatte: $ 2,8 miliardi

Michael e Susan Dell

Fonte di ricchezza: Dell

Patrimonio netto: $ 60,3 miliardi

Focus: riduzione della povertà, educazione

Donazioni fatte: $ 2,25 miliardi

T. Denny Sanford

Fonte di ricchezza: banche, carte di credito

Patrimonio netto: $ 3,4 miliardi

Focus: sanità, istruzione

Donazioni fatte: $ 2,25 miliardi

Lynn e Stacy Schusterman

Fonte di ricchezza: Petrolio e gas, investimenti

Patrimonio netto: $ 3,5 miliardi

Focus: educazione, comunità ebraica, uguaglianza di genere e riproduttiva

Donazioni fatte: $ 2,15 miliardi

Steve e Connie Ballmer

Fonte di ricchezza: Microsoft

Patrimonio netto: $ 96,5 miliardi

Focus: mobilità economica

Donazioni fatte: $ 2,1 miliardi

Jeff Bezos

Fonte di ricchezza: Amazon

Patrimonio netto: $ 184,8 miliardi

Focus: ambiente, istruzione, senzatetto

Donazioni fatte: $ 2,1 miliardi

Charles Koch

Fonte di ricchezza: Koch Industries

Patrimonio netto: $ 54,6 miliardi

Focus: istruzione, riduzione della povertà, giustizia penale

Donazioni fatte: $ 1,8 miliardi

Pierre & Pam Omidyar

Fonte di ricchezza: eBay, PayPal

Patrimonio netto: $ 17 miliardi

Focus: riduzione della povertà, diritti umani, educazione

Donazioni fatte: $ 1,65 miliardi

Donald Bren

Fonte di ricchezza: settore immobiliare

Patrimonio netto: $ 16,2 miliardi

Focus: educazione, conservazione

Donazioni fatte: 1,63 miliardi di dollari

George Kaiser

Fonte di ricchezza: petrolio e gas, banche

Patrimonio netto: $ 10,4 miliardi

Focus: istruzione, salute, riduzione della povertà

Donazioni fatte: $ 1,56 miliardi

John e Laura Arnold

Fonte di ricchezza: hedge fund

Patrimonio netto: $ 3,3 miliardi

Focus: istruzione, giustizia penale, salute

Donazioni fatte: $ 1,46 miliardi

Dustin Moskovitz

Fonte di ricchezza: Facebook, Asana

Patrimonio netto: $ 18,9 miliardi

Focus: salute globale, giustizia penale

Donazioni fatte: $ 1,44 miliardi

Leonard Lauder

Fonte di ricchezza: Estée Lauder

Patrimonio netto: $ 26,5 miliardi

Focus: arte, scienza

Donazioni fatte: $ 1,4 miliardi

Ted Turner

Fonte di ricchezza: televisione via cavo

Patrimonio netto: $ 2,3 miliardi

Focus: Nazioni Unite, ambiente

Donazioni fatte: $ 1,4 miliardi

Julian Robertson Jr.

Fonte di ricchezza: hedge fund

Patrimonio netto: $ 4,8 miliardi

Focus: ambiente, istruzione, ricerca medica

Donazioni fatte: $ 1,39 miliardi

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it Iscriviti