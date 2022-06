Istruzioni Pnrr: arriva il corso per conoscere e sfruttare il Piano nazionale di ripresa e resilienza

Nuvolaverde con Metasociale e Bfc Media lanciano Istruzioni Pnrr, piano di formazione, informazione e orientamento sulle applicazioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Grazie al contributo di Compagnia di San Paolo di Torino, Anci, Asvis, Swg, la collaborazione di Weber Shandwick e alla partecipazione di mentori di primaria importanza (istituzioni, fondazioni e non profit, imprese, professionisti).

Il Pnrr prevede sei missioni: digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo; rivoluzione verde e transizione ecologica; infrastrutture per una mobilità sostenibile; istruzione e ricerca; inclusione e coesione; salute. Parliamo di 191,5 miliardi di euro, da impiegare nel periodo 2021-2026, di cui 68,9 miliardi a fondo perduto e 122,6 miliardi sotto forma di prestito agevolato.

Quali sono i meccanismi di ingaggio, come presentare i progetti e su quali bandi? Quali caratteristiche devono avere, quali i flussi finanziari che si possono gestire? Come vivere la stagione del PNRR in linea con gli obiettivi e senza false partenze?

Istruzioni Pnrr descrive operativamente come e cosa fare per intraprendere attraverso il Piano. L’obiettivo è assicurare un’informazione corretta e completa per comprendere sia il significato politico che le applicazioni: dalla partecipazione ai bandi, alla rendicontazione. Per questo sono stati coinvolti autorevoli esponenti d’impresa, accademici, professionisti e consulenti in grado di tradurre in maniera comprensibile e concreta i meccanismi che consentono di utilizzare i fondi.

Il primo passo è l’informazione: conoscere il piano, il contesto da cui nasce e in cui si sviluppa, le caratteristiche, gli ambiti e le procedure per finalizzare i progetti (rubrica video). 25 pillole video di presentazione delle lezioni, finalizzate alla descrizione degli argomenti del corso, che costituiscono una guida per la prosecuzione del percorso formativo di orientamento. Sono accessibili previa registrazione gratuita.

Il secondo passo è l’orientamento: approfondire tempi e modi di applicazione per proporre con efficacia i progetti (mentoring program). 25 videolezioni dei mentori, per un totale di circa 20 ore di formazione specialistica, che affrontano e spiegano il funzionamento del Pnrr, a cui si accede dopo aver versato la quota di iscrizione.

Il progetto Istruzioni Pnrr è disponibile sulla piattaforma realizzata da Fulcri, mentoringprogram.

Istruzioni Pnrr non termina qui. Ampio spazio è dedicato da Bfc Media nel sito internet di Forbes, dove saranno pubblicati ciclicamente articoli di approfondimento sulle sei Missioni del PNRR. Tematiche che saranno riprese, grazie alle interviste brevi del mentoring program nel programma televisivo Bfc Education – BlueAcademy (canale TV BFC visibile su Sky 511, TivùSat 61, HBBTV 260) e in streaming su www.bfcvideo.com.

