La tecnologia al centro dell’ultimo panel della Forbes Women’s Week

A chiudere la quattro giorni della Forbes Women’s Week è stato oggi un panel interamente dedicato alla tecnologia. Nella sede di SAS, in via Carlo Darwin 20/22 a Milano, a fare gli onori di casa è stata Tonia Calvio, regional marketing director di Sas, con la quale si è parlato di analisi dei dati.

Caratteristica di SAS è la spinta all’innovazione, che permette di essere al passo con i nuovi trend e di supportare attivamente i clienti nel processo di trasformazione digitale. Ogni anno SAS investe circa il 25% del fatturato in Ricerca e Sviluppo, fa parte dei principali ecosistemi dedicati all’innovazione, e ha più di 14000 dipendenti in tutto il mondo.

Le speaker dell’ultima giornata

A intervenire sul palco è stata poi Isabella Lazzini, chief marketing officer di Oppo. Colosso della telefonia registrato nel 2001 come marchio globale, nel 2004 Oppo diventa una vera e propria azienda in Cina che oggi è controllata dalla società BBK Electronics. In pochi anni, la società è diventata il terzo produttore di smartphone nel nostro continente.

Poi è stato il turno di Gioia Manetti, senior vice president di Autoscout24 & ceo Autiscout24 spa, il più grande marketplace automotive online pan-europeo. Manetti, che ha iniziato la sua carriera nella consulenza strategica in Bain & Company, ha spiegato qual è il suo concetto di leadership e ha raccontato l’impegno del gruppo per l’innovazione.

Infine, la parola è andata a Sabrina Zara, marketing director Italia di Haier Europe, leader nel mercato degli elettrodomestici. L’azienda nasce alla metà degli anni ’80 in Cina. Nel frattempo Haier ha consolidato il suo ruolo di player internazionale in ambito di commercializzazione di elettrodomestici e condizionatori, affiancati successivamente da altri device improntati al risparmio energetico.

Il party del 23 settembre

Chiuderà il format un party, in programma venerdì 23 settembre a partire dalle ore 19 a Palazzo Parigi, con protagoniste d’eccezione intervistate dal direttore di Forbes Italia, Alessandro Mauro Rossi. Un evento unico, in una delle location milanesi più glamour, durante il quale le 100 donne italiane di successo selezionate da Forbes Italia per il 2022 avranno modo di incontrarsi, conoscersi e fare rete.

Forbes Women - SAS Isabella Lazzini - Chief Marketing Officer @OPPO Gioia Manetti - SVP @AutoScout24 & CEO @AutoScout24 Spa Forbes Women - SAS Roberta Maddalena Tonia Calvio - Regional Marketing Director @SAS Isabella Lazzini - Chief Marketing Officer @OPPO Gioia Manetti - SVP @AutoScout24 & CEO @AutoScout24 Spa

