Come questa dermatologa ottimizza il percorso di cura dei suoi pazienti

Oggi la dottoressa è titolare delle cliniche Medicinae e del Brand di skin care e hair care Lamuselab, insieme ai soci Riccardo Cassese e Francesco Puglia. Presso le cliniche Medicinae, con sedi a Napoli, Roma e Milano, raddoppiano ogni anno i numeri di accessi e fatturato. Sono oltre 20mila i pazienti che arrivano da tutta Italia per essere seguiti personalmente da lei e il suo team, con alti tassi di successo terapeutico, a cui si sommano i numeri di coloro che eseguono atti di dermochirurgia, chirurgia estetica o percorsi laser.

L’esperienza acquisita negli anni ha portato la dottoressa a scrivere un libro dal titolo #acnerevolution, in posizione di punta per numeri di volumi venduti in Italia, con lo scopo di aiutare i pazienti che non possono recarsi dal dermatologo a sapere leggere i prodotti specifici e a conoscere la propria pelle. “Nel tempo ho avuto modo di visitare i pazienti e capire tutte le loro insicurezze. Ad un certo punto della mia vita ho deciso di scrivere un libro per aiutare le persone ad avere uno schema riproducibile a casa, senza la presenza fissa di un professionista, renderle consapevoli e dare una giusta informazione”.

Ines non smette mai di pensare e formula costantemente prodotti per skin care e hair care, consapevole che solo attraverso l’innovazione e la conoscenza profonda è possibile diventare un punto di riferimento per il benessere della pelle.