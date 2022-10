La realtà italiana che ha lanciato la prima collezione di Nft nel mondo dell’orologeria di lusso

Articolo tratto dal numero di ottobre 2022 di Forbes Italia. Abbonati!

Simone Di Domenico e Giorgio Prencipe sono i co-fondatori di Meta Watch, la nuova realtà italiana che ha lanciato la prima collezione di Nft nel mondo dell’orologeria di lusso. L’idea originale è quella di mettere in contatto l’universo orologiero, che ha radici profonde e legate ad approcci più tradizionali, a quello futuristico del metaverso e delle opere d’arte digitali.

Di Domenico è da sempre un appassionato di quadranti e lancette prestigiose. Ha approfondito a lungo le sue competenze, aggiornandosi con costanza. Grazie alla conoscenza di Gmt Italia ha avuto modo di avvicinarsi al mondo dei marchi indipendenti e poi di collezionarli. Con il tempo ha unito questa sua passione al lavoro di consulente del lavoro e imprenditore, sviluppando l’idea di una collezione digitale di opere d’arte.

La nascita del progetto Meta Watch

Sulla scia del boom delle blockchain e delle criptovalute ha gettato così le basi del progetto Meta Watch: la prima collezione di orologi digitali in Italia. Fondamentale l’aver unito le proprie conoscenze alle competenze tecnologiche e gestionali di Prencipe, con il suo background da It project manager e il suo percorso professionale in aziende multinazionali di consulenza e information technology.

Da sempre appassionato di tecnologia, Prencipe, durante la pandemia, ha approfondito il proprio know how in materia di Nft e, comprendendo le potenzialità di questa tecnologia, ha unito le proprie competenze a quelle di Di Domenico. Da questo incontro è nato il progetto Meta Watch, la cui collezione di Nft dell’orologeria di lusso punta anche a far nascere una community. “Vogliamo creare una connessione fra mondo reale e mondo virtuale, creare esperienze fisiche e virtuali immersive e uniche, per gli intenditori ma anche per i neofiti e le nuove generazioni che si avvicinano al collezionismo e all’alta orologeria”, hanno dichiarato i due fondatori.

Una collezione di opere d’arte digitali

Un approccio innovativo che darà vita a una sorta di piattaforma ibrida reale-virtuale, pensata per riunire imprenditori di diversi settori, professionisti e collezionisti. In questo modo gli appassionati del mondo delle lancette potranno anche sviluppare una rete, attraverso canali dedicati alla costituzione di startup. La prima collezione di Meta Watch sarà composta da 4.650 opere d’arte digitali uniche al mondo, disegnate e realizzate dal team grafico, effettuando scheletrature da cui poter apprezzare i movimenti al cuore degli orologi.

La collezione verrà lanciata il 3 novembre e avrà tre fasce di rarità, a cui verranno attribuiti un valore e una diversa varietà di utility. Attraverso il processo di trasformazione in Nft, ovvero in un token digitale non riproducibile, ogni opera d’arte sarà resa identificabile in modo univoco, sicuro e non replicabile, garantendo al possessore un pezzo unico. Tutti i possessori dell’Nft potranno accedere a una serie di benefit messi a disposizione dai partner del progetto e a una vera community.

Progetti futuri

Meta Watch ha in programma di organizzare eventi privati in location partner del progetto, per favorire sinergie all’interno della community. In queste occasioni saranno presenti anche personaggi di diversi settori – sportivo, cinematografico, musicale – che hanno preso parte a Meta Watch. È l’inizio di nuovi, affascinanti orizzonti che i brand del lusso hanno solo iniziato a esplorare.

