Inflazione, esg e blockchain: tutti i temi dell’undicesima edizione del Lugano Finance Forum

Il 22 novembre si terrà l’undicesima edizione del Lugano Finance Forum al Palazzo dei Congressi cittadino. Forbes Italia ha intervistato Riccardo Esposito, ceo e fondatore di FinLantern, player internazionale che dal 2009 raccoglie e supporta i professionisti del settore finanziario. “Il Finance Forum di quest’anno è un evento di un giorno che dura un mese”, spiega.

La formula Phygital

“Durante la pandemia, quando tutti siamo stati costretti a restare chiusi in casa o in ufficio, abbiamo sviluppato la nostra piattaforma digitale nimeetz, il cui scopo è quello di creare hot lead e aiutare lo sviluppo del business. Già con la scorsa edizione del Lugano Finance Forum, abbiamo inglobato nimeetz in tutti i nostri eventi fisici: due settimane prima dell’evento, sulla piattaforma, sarà possibile trovare gli stand virtuali degli sponsor, che potranno essere contattati per organizzare dei one-to-one che si terranno allo stand fisico, arrivando così al 22 novembre con un’agenda di incontri già pianificati. Non solo, sempre sulla piattaforma, nelle due settimane successive si potrà continuare a rimanere in contatto e impostare anche il follow up”.

Naturalmente questa formula phygital non è soltanto a favore dei partecipanti, sell-side e buy-side, ma anche degli sponsor. “Credo di poter affermare che siamo gli unici – continua Riccardo Esposito – a garantire una così totale trasparenza, dando a tutti i nostri sponsor la possibilità di vedere in anticipo gli iscritti all’evento e quindi valutare il loro vero ritorno sull’investimento nella sponsorizzazione”.

Inflazione e politica monetaria

Di grande interesse, come tutti gli anni, le conferenze che si terranno nelle due sale al primo piano di Palazzo dei Congressi. Keynote di questa edizione sarà Gernot Blümel, attuale ceo di Superfund Group, precedentemente Ministro delle Finanze Austriache dal 2020 al 2021. Esposito sottolinea: “Non potevamo, in questo momento così particolare, non trovare una voce autorevole in grado di dare a tutti noi una overview importantissima sugli scenari inflazionistici e di politica monetaria. E siamo particolarmente orgogliosi di avere con noi Gernot Blümel che, dopo il suo intervento, risponderà anche a tutte le domande del nostro pubblico”.

Esg e Blockchain

Altri due temi portanti dell’edizione 2022, saranno esg e blockchain. Nella sessione Esg, presentata da Matteo Bosco, partner di Conser Invest, verranno trattati i temi della sostenibilità in tempi inflazionistici, gli impatti dei principi Esg nella definizione dei portafogli e le sfide che comportano per i professionisti dell’asset management. In questo ambito segnaliamo la presenza di Robeco, realtà all’avanguardia nel campo dell’investimento sostenibile. La sessione Blockchain, presentata da Amelia Tomasicchio, ceo di The Cryptonomist, affronterà le tematiche legate alla tokenizzazione degli asset e all’evoluzione della stessa finanza. Sicuramente molto attesi gli interventi sul “crypto winter” che vedono coinvolta Seba Bank, pioniera nella creazione di un ponte tra il mondo digitale e quello degli asset tradizionali.

Il programma

