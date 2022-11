Sostenibilità, digitale e internazionalizzazione. Small Giants conquista la Puglia con l’evento dedicato alle pmi

Small Giants, il roadshow organizzato da Forbes Italia e dedicato alle Pmi, ha conquistato anche la Puglia. La sesta e ultima tappa del 2022 si è svolta a Ostuni, in provincia di Brindisi, e ha registrato il record di oltre 150 partecipanti, tra realtà del territorio e grandi aziende che offrono servizi per le piccole e medie imprese.

“Siamo partiti soltanto un anno fa con questo ambizioso progetto, che voleva coinvolgere gran parte del tessuto connettivo che le piccole e medie imprese rappresentano, sorreggendo di fatto tutto il nostro Paese”, ha detto il direttore di Forbes, Alessandro Mauro Rossi. “Oggi possiamo dire di avere vinto quella sfida, ma non ci vogliamo fermare qui. Il magazine, infatti, diventerà un mensile a partire da marzo 2023. Inoltre le tappe, che sono state sei nel 2022, il prossimo anno saranno dieci, grazie al grandissimo consenso e alle numerosissime richieste che stiamo ricevendo da tutta Italia”.

La crescita della Puglia

L’evento, organizzato in collaborazione con Confindustria Bari-Barletta-Andria-Trani, è iniziato con i saluti di Francesco Berardi, presidente del comitato Piccola industria, che ha sottolineato l’importanza di eventi in grado di valorizzare le imprese d’eccellenza del territorio pugliese. “La Puglia, secondo gli ultimi dati, sta crescendo anche più del resto del Paese a livello di occupazione, prestiti alle imprese, esportazione”, ha spiegato Berardi. “La sfida ora è quella di far crescere le industrie del territorio come fatturato. Eventi di prestigio come quello organizzato da Forbes sono fondamentali per far conoscere il tessuto imprenditoriale della nostra regione”.

Rossi ha poi chiamato sul palco prima Riccardo D’Agosto, il proprietario di Masseria Traetta a Ostuni, splendida location immersa in un parco di 40 ettari di uliveti e boschi, per ringraziarlo di aver ospitato l’evento. Poi è toccato ad Angelo Inglese, il sarto-manager che ha vestito case reali e primi ministri portando il made in Italy nel mondo, a partire proprio dalla Puglia.

Sostenibilità e digitale

Quattro i panel della serata, dedicati ai temi della sostenibilità, della digitalizzazione, dell’innovazione e dell’internazionalizzazione.

Nel primo, dedicato alla sostenibilità, hanno parlato Matteo Altobelli, regional manager di Edenred, Sandro Franco, head of key count management b2b country Italy di Enel X, e Samuele Sbacco, area manager di Vianova.

È stata poi la volta di Stefano Cantarini, ceo e content creator di SiVola, e Massimo Carli, senior account manager di Blastness, che hanno parlato delle nuove opportunità di business offerte nel campo del turismo.

Michele Balice, capoarea Sud di Banca Ifis, Denis Mastroianni, business development account di Vedrai, e Arcangelo Pugliese, senior creative manager e media relations di DuskRise, hanno offerto una visione sui punti strategici, che le Pmi dovranno tenere presente nell’immediato futuro: solidità finanziaria e pianificazione strategica, aiutata dall’intelligenza artificiale e dalla cybersecurity.

Innovazione e internazionalizzazione

Il penultimo panel è stato dedicato al crm e alla sua importanza per centralizzare e ottimizzare i processi aziendali. Grazie a un adeguato supporto, il crm semplifica il lavoro delle aziende – sia di quelle rivolte al b2b, sia quelle indirizzate al b2c -, mettendo a disposizione i dati da analizzare e interpretar. Relatori di questo panel sono stati Mirko Spinelli, regional vice president, head of small medium business Italy di Salesforce, Domingo Iudice, direttore marketing e partner di Brainpull, Alessio Lorusso, fondatore e ceo di Roboze, e Marco Marino, vp di Aua.

Hanno concluso la serata sul tema dell’internazionalizzazione Francesco Tilli, chief institutional relations & indirect channels officer di Simest, e Francesco Corbello, commercialista e strategie partner Dubai Investment development agency. Al termine degli interventi, il consueto momento di networking, durante una sontuosa cena a buffet

Small Giants nel 2023

L’appuntamento con il roadshow Small Giants tornerà nel 2023. Sono già definite le tappe di Bergamo, Perugia, Treviso, Bologna, Cagliari, Ancona, Salerno, Palermo e, a grande richiesta, ancora in Puglia.

