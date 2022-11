Elon Musk promette: “Riorganizzo Twitter, poi troverò qualcun altro per guidarlo”

Elon Musk, come ha riportato Reuters, ha dichiarato di avere intenzione di ridurre le sue ore di lavoro a Twitter e di voler affidare la gestione della piattaforma social a un altro manager. Secondo Musk, inoltre, la riorganizzazione di Twitter dovrebbe completarsi entro questa settimana.

“C’è un’esplosione iniziale delle attività necessarie dopo l’acquisizione, per riorganizzare l’azienda”, ha detto Musk durante un’udienza in un tribunale del Delaware. “Poi mi aspetto di ridurre il tempo dedicato a Twitter”.

Jack Dorsey: “Non tornerei a guidare Twitter”

Tuttavia, Musk ha poi chiarito in un tweet che continuerà a gestire Twitter fino a quando la società non sarà in una posizione di forza, e che “ci vorrà del tempo”. Il tweet di Musk è arrivato dopo che l’ex ceo Jack Dorsey ha dichiarato che non sarebbe disposto a tornare nel ruolo di ceo di Twitter. Il rifiuto è arrivato in una risposta a un utente di Twitter.

Ad alimentare il caos attorno a Musk contribuiscono anche le preoccupazioni degli investitori di Tesla, che ritengono che l’uomo più ricco del mondo stia dedicando troppo tempo alla trasformazione di Twitter. Musk inoltre, come riporta Reuters, ha anche ammesso che alcuni ingegneri di Tesla lo stavano aiutando a valutare i team di ingegneri di Twitter, ma su “base volontaria” e “dopo l’orario di lavoro in Tesla”.

Un nuovo ceo per Tesla?

Anche da Tesla arrivano notizie che potrebbero rendere la situazione ancora più intricata. Secondo Reuters, James Murdoch, un dirigente dell’azienda, ha dichiarato in tribunale che Musk avrebbe già individuato una persona come suo potenziale successore alla guida della casa automobilistica.

Quando un avvocato ha chiesto a Murdoch di confermare che Musk non ha mai indicato qualcuno come suo potenziale successore nel ruolo di ceo di Tesla,, il dirigente ha risposto: “In realtà lo ha fatto”, aggiungendo che ciò è avvenuto “negli ultimi mesi”.

