Dalla Val d’Aosta alla Francia passando per la Svizzera, come trascorrere le vacanze in montagna all’insegna di sport e divertimento

Articolo tratto dal numero di febbraio 2023 di Forbes Italia. Abbonati!

Grandi e piccole stazioni sciistiche della Val d’Aosta sono pronte ad accogliere il popolo delle settimane bianche. Cogne, Chamois, Cervinia, Gressoney, Pila – solo per citare le più note – offrono scenari meravigliosi, piste innevate e servizi personalizzati, dove coniugare sport e divertimento, riposo e natura, gusto e benessere.

Con la possibilità per i più sportivi di scegliere lo skipass elettronico unificato, che consente di sciare ovunque, anche a Zermatt in Svizzera e a La Rosière in Francia. Nelle stazioni più piccole, skipass a 100 euro valido per cinque giornate di sci + un’ora di maestro.

Arrampicata su cascata ghiaccio Cogne (foto Paolo Rey) Fat bike a Saint-Evence (foto Donato Arcaro) Fondo in Val Ferret Freeride Toula Courmayeur (Foto Arthur Ghillini) Racchette neve La Magdeleine (foto Stefano Carletto) Sciatrice e Cervino Sledog Courmayeur (foto Red Photographic) Vallée Blanche (foto Pietro Celesia)

Per tutti, bambini compresi, consigliate le gite nei boschi a bordo di slitte trainate da cani, le cene nei rifugi dove si arriva in motoslitta e l’incredibile esperienza di salire in vetta e dominare le cime dei quattromila con Skyway Monte Bianco, la meraviglia tecnologica che da Courmayeur consente in poco tempo di salire ai 3.466 metri di Punta Helbronner passando da tre stazioni di vetro e acciaio con spazi di ristoro, giardino botanico, cinema. E una vista che pare di essere sull’Everest.

Per rilassarsi dopo lo sci, momenti di benessere e relax sono tra i punti di forza di diverse località: dalle Terme di Pré-Saint-Didier alle storiche Terme di Saint-Vincent nella Valle Centrale, fino alla struttura Monterosaterme di Champoluc.

