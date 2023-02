Il lavoro ibrido in America potrebbe svuotare 100 milioni di metri quadrati di uffici entro il 2030

È allarme uffici vuoti negli Stati Uniti. La causa? Secondo il report della società di consulenza immobiliare-commerciale Cushman & Wakefield, riportata dal Financial Times , sarebbe attribuibile al lavoro ibrido. Come spiega il documento, questo modello di lavoro porterà il numero di spazi liberi negli uffici statunitensi a superare del 55% i livelli pre-pandemici, raggiungendoentro il 2030.

Il rapporto di Cushman & Wakefield ha rilevato che entro la fine del decennio circa 30 milioni di metri quadrati di uffici – equivalenti all’incirca a tutto lo spazio degli uffici dell’area metropolitana di Washington – saranno superflui a causa del lavoro ibrido o da remoto. Questo numero andrebbe ad aggiungersi ad altri circa 70 milioni di metri quadrati di spazi classificati come “normalmente” non utilizzati.

Gli edifici obsoleti

Cushman ha aggiunto che, oltre al 25% di uffici statunitensi già obsoleti, un altro 60% è a rischio di obsolescenza e potrebbe richiedere “investimenti significativi” per ammodernarli o riconvertirli ad altri usi – una trasformazione che New York, ma anche diverse città europee, stanno iniziando ad adottare. Inoltre, secondo quanto riportato, a oggi solo un terzo dei contratti di locazione di uffici in scadenza tra il 2020 e il 2030 è stato stipulato, il che significa che nei prossimi anni i proprietari potrebbero trovare un numero crescente di inquilini in cerca di spazi minori o che abbandonano del tutto gli edifici.

Sebbene negli Stati Uniti le assunzioni siano aumentate, Kevin Thorpe, economista di Cushman, ha spiegato al FT che la correlazione tra la crescita dei posti di lavoro e la richiesta di nuovi uffici da parte delle aziende si è “incrinata”, il che significa che la ripresa post-Covid non è riuscita a riempire gli uffici vuoti. Probabilmente a causa del lavoro da remoto.

