Torna Reimagine Marketing, appuntamento il 7 marzo con la potenza dei dati

Creare customer journey efficaci per dar vita a relazioni a lungo termine con clienti e consumatori, cercando al contempo di anticipare, intuire, o prevedere le preferenze, i comportamenti e le scelte dei consumatori. Un obiettivo complesso che vede protagonista il marketing, specialmente in un contesto in cui solo attraverso i dati riusciamo a ottenere informazioni reali e oggettive e di conseguenza prendere decisioni anche in tempo reale. Creando così una realtà ibrida, in cui l’offline e l’online convivono senza alcuna differenza o distacco. Di tutto questo e di come offrire un’esperienza unica e assicurarsi la fedeltà del cliente si parlerà a Reimagine marketing, l’evento organizzato da Forbes Italia, in collaborazione con SAS.

Giunto alla terza edizione e in diretta martedì 7 marzo dalle ore 16.00 (qui il link per iscriversi), l’evento, condotto da Massimiliano Carrà, giornalista di Forbes Italia, vedrà la presenza di alcuni dei più importanti esperti del settore: Maria Carla Snaiderbaur, business solutions leader customer intelligence di SAS, Barbara Tamburini, head of products development & marketing communication di UniCredit, Patrizia Cianetti, marketing and communications director di Ducati, e Luca Cardone, responsabile 5G & corporate solutions di WindTre.

