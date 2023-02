Axa scarica le sue azioni Mps e manda ko il titolo della banca: -10%

Axa si libera di Mps

Oggi, in una nota ufficiale, Axa ha dichiarato di aver ceduto il 7,94% (pari a 100 milioni di azioni) del capitale sociale di Mps

Al momento il titolo della banca senese sta cedendo in Borsa poco più del 10%

Come evidenziato nella nota, Axa manterrà (direttamente o indirettamente) lo 0,0007% del capitale sociale di Mps. Precisando, al contempo, che il regolamento e la consegna delle azioni dovrebbero avvenire intorno al 2 marzo 2023.

L’operazione “non pregiudica in alcun modo la partnership di Axa con la Banca né l’impegno di Axa nel mercato italiano”, ha evidenziato il gruppo assicurativo.

La citazione

Sorpresa in casa Mps. Oggi Axa ha dichiarato di aver ceduto il 7,94% (pari a 100 milioni di azioni) del capitale sociale della banca senese di cui è partner e investitore di lunga data. Immediato il contraccolpo in Borsa. Al momento il titolo Mps – che a inizio seduta non riusciva a fare prezzo – sta cedendo poco più del 10%.

“In qualità di partner di joint venture di lunga data della Banca, Axa ha sostenuto la banca partecipando al suo ultimo aumento di capitale come investimento finanziario. Poiché Axa non desidera farsi rappresentare nel consiglio di amministrazione alla prossima assemblea generale annuale degli azionisti della Banca, né influenzare la più ampia strategia a lungo termine della Banca, il gruppo ritiene che sia opportuno vendere la sua partecipazione acquistata nell’aumento di capitale”, ha dichiarato in una nota di ieri la società.

In cifre

Riservata a investitori istituzionali, l’operazione è stata conclusa al prezzo di 2,33 euro per azione, pari a complessivi 233 milioni di euro.

A margine

Come dichiarato il 24 febbraio, Axa ha avviato il riacquisto di azioni proprie con un fornitore di servizi di investimento per un importo massimo di 1,1 miliardi di euro. Nel dettaglio, le azioni saranno riacquistate a partire dal 27 febbraio 2023 e termineranno al più tardi il 16 maggio 2023.

