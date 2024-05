Maticmind acquista la totalità di Gdms-Italy: ecco chi sono gli advisor

Maticmind, system integrator italiano operante nel settore Ict ha acquisito il 100% del capitale di Gdms-Italy (General Dynamics Mission Systems-Italy), società di ingegneria, integrazione e installazione di soluzioni completamente integrate.

Grazie all’acquisizione Maticmind intende incrementare la propria presenza sui mercati esteri e integrare le proprie competenze con quelle di Gdms-Italy, azienda specializzata nel ramo telco (telecomunicazioni fisse e trasportabili), sistemi di sicurezza (per esempio controllo accessi e videosorveglianza), soluzioni di comando e controllo e progetti per il mondo della difesa, energy e protezione delle infrastrutture critiche. A conclusione dell’operazione, Gdms-Italy cambierà la propria denominazione in Page Europa.

Gli studi intervenuti nell’acquisizione

PedersoliGattai ha assistito Maticmind con un team composto dal partner Gerardo Gabrielli, dalla counsel Carolina Gattai (nella foto al centro), dal senior associate Nicola Occhipinti (nella foto a sinistra) e dagli associate Raul Gabrielli e Martina Schieppati, mentre gli aspetti di due diligence sono stati coordinati dal senior counsel Nicola Martegani, con il senior associate Matteo Bortolotti.

Clifford Chance ha curato, sempre per Maticmind, per gli aspetti golden power e regolatori, nazionali e internazionali, con un team composto dal partner Luciano Di Via (nella foto al centro) e dall’associate Eleonora Zappalorto.

Freshfields Bruckhaus Deringer ha invece seguito Gdms-Italy, con un team composto dal corporate partner Alon Gordon e dagli associate Toby Halford e Emma O’Keeffe dell’ufficio di Londra, dalla partner Ermelinda Spinelli con l’associate Sabina Pacifico in relazione agli aspetti regolamentari, dal counsel Luca Sponziello (nella foto a destra), dall’associate Francesco Barcellini e da Ludovico Bruno per i profili di diritto italiano.

