Il titolo Nvidia verso una capitalizzazione di mercato di 3.000 miliardi di dollari

Appena un decennio dopo essere stata valutata meno del 2% di Apple, il nuovo colosso dell’intelligenza artificiale Nvidia è a un passo dal superare il produttore di iPhone come seconda azienda di maggior valore al mondo. E potrebbe raggiungere Microsoft che è al momento la più grande azienda al mondo.

Fatti principali

La capitalizzazione di mercato di Nvidia, pari a 2.800 miliardi di dollari, è solo il 3% in meno rispetto ai 2.900 miliardi di dollari di Apple. L’11% in meno rispetto ai 3.200 miliardi di dollari di Microsoft.

Si tratta di una svolta sorprendente rispetto a fine 2014, quando il mercato valutava Nvidia a soli 11 miliardi di dollari, Apple a 643 miliardi di dollari e Microsoft a 382 miliardi di dollari.

Nvidia ha già superato altri titani tecnologici più affermati come Google e Amazon all’inizio di quest’anno in termini di capitalizzazione di mercato, mettendo a segno una crescita del 130% da inizio anno. Ora al titolo basterebbe un aumento di 35 dollari ad azione per superare Apple in valore totale e di 140 dollari per superare Microsoft.

Si tratta di un'impresa fattibile, dato che il prezzo delle azioni di Nvidia è aumentato di $ 70 o più solo in due degli ultimi quattro giorni di negoziazione.

Ci sono molti a Wall Street che pensano che Nvidia possa superare una valutazione di 3.000 miliardi di dollari. Circa un terzo dei target price di analisti monitorati da FactSet è al di sopra dei 1.220 dollari per azione. Il titolo di Nvidia diventerebbe così la terza azienda in assoluto a superare la soglia dei 3.000 miliardi di dollari.

A cosa guardare

Se in futuro Nvidia dovesse ottenere qualcosa di simile al suo recente rendimento da leader di mercato, diventerebbe di gran lunga la società con il maggior valore al mondo. Una scommessa forse sciocca considerando che gli analisti mainstream più rialzisti prevedono solo un rialzo del 23% per il titolo di Nvidia nei prossimi 12 mesi.

Se le azioni Nvidia dovessero eguagliare il loro rendimento del 195% negli ultimi 12 mesi da oggi fino a maggio 2025, raggiungerebbe una capitalizzazione di mercato di 8.400 miliardi di dollari, una valutazione equivalente Apple, Microsoft e Google messe insieme.

La crescita da record di Nvidia

Secondo una ricerca di Goldman Sachs, Nvidia è il più grande player nel mercato più caldo del pianeta in questo momento. Progetta circa l’80% dei chip semiconduttori che alimentano la tecnologia di intelligenza artificiale generativa. Ciò offre a Nvidia un immenso potenziale di guadagni futuri, soprattutto considerando il suo immenso potere di determinazione dei prezzi nel proporre la sua tecnologia ai suoi clienti come Apple e Microsoft.

L’impatto iniziale della rivoluzione dell’intelligenza artificiale sui profitti di Nvidia è evidente, poiché i suoi 54 miliardi di dollari di utili al lordo di interessi, tasse, svalutazioni e ammortamenti (Ebitda) nei suoi quattro trimestri più recenti sono sei volte superiori ai suoi 10 miliardi di dollari di Ebitda dei 12 mesi precedenti. Nel frattempo, Apple ha dovuto affrontare lo stallo della crescita degli utili, con il suo flusso di cassa disponibile in calo del 20% nell’ultimo trimestre.

In termini più coloriti, se si crede che siamo nelle prime fasi di una “nuova rivoluzione industriale” grazie all’intelligenza artificiale, come ha analizzato il ceo di Nvidia Jensen Huang la scorsa settimana in occasione della dichiarazione sugli utili della sua azienda, investire in Nvidia è come investire in un azienda che costruì componenti cruciali in quasi tutti i motori a vapore nel 1700. “Siamo alle fasi iniziali di quella che chiamiamo la madre di tutti i cicli“, secondo l’analista di Rosenblatt Hans Mosesmann, che ha fissato un obiettivo di prezzo di 1.400 dollari per Nvidia da febbraio, quando le sue azioni venivano scambiate a meno di 800 dollari.

Fatto sorprendente

Questa settimana, Huang è diventata una delle sole 16 persone al mondo a possedere una fortuna di oltre 100 miliardi di dollari, secondo i calcoli di Forbes. Si tratta di un aumento notevole per Huang, la maggior parte del cui patrimonio netto è legato alla sua partecipazione del 3,7% in Nvidia, considerando che valeva solo 1,7 miliardi di dollari secondo la classifica 2016 di Forbes dei 400 americani più ricchi.

