Come la professione legale influisce sul benessere economico e sociale degli Stati

I professionisti del mondo legale, nello svolgimento della loro attività, influenzano sia gli aspetti sociali sia quelli economici, diretti e indiretti, nella vita dello Stato. Queste le principali evidenze de Il rapporto Iba sull’impatto sociale ed economico della professione forense.

Scopo del rapporto

La ricerca Iba (International bar association) mira infatti a valutare gli effetti della sfera legale sulla società ed esplorare la relazione tra il ruolo ricoperto e la percezione che ne ha il grande pubblico e individuare le leve per migliorarne l’impatto positivo. I contributi degli avvocati alla società spesso non sono ben conosciuti o riconosciuti nemmeno all’interno della professione legale. Questa mancanza di consapevolezza e di apprezzamento per il contributo degli avvocati alla società è ancora maggiore nell’opinione pubblica, nella società civile, nelle istituzioni e negli Stati.

Uno dei contributi principali – ma spesso inosservati – che gli avvocati apportano alla società riguarda l’accesso a un sistema di giustizia funzionante e indipendente, che costituisce le basi di un forte stato di diritto. Si tratta quindi di una responsabilità importante per gli avvocati, nonché per gli ordini degli avvocati, gli studi legali e le associazioni come l’IBA, ad assumere la funzione di garante dei cittadini nella difesa e nella promozione dello stato di diritto.

Dichiarazioni del presidente

“Sono sempre stato convinto che il contributo che noi avvocati apportiamo attraverso la nostra vita professionale, nel nostro lavoro quotidiano, va oltre il ricorso in tribunale, la stesura e la conclusione di accordi o la consulenza ai nostri clienti. Essendo in contatto con membri della professione legale di tutto il pianeta, ho capito che il nostro lavoro tesse un arazzo di fiducia che contribuisce in modo significativo alla vita quotidiana di cittadini e imprese, ai rapporti tra queste e lo Stato, al buon funzionamento della giustizia, e al rafforzamento dello stato di diritto, consentendo alle democrazie moderne di funzionare al meglio”, afferma Almudena Arpón de Mendívil Aldama presidente Iba.

“I fatti risultanti sono ormai chiari: il lavoro degli oltre dodici milioni di avvocati in tutto il mondo hanno un impatto, diretto o indiretto, sulla vita, sulla salute e sul benessere dei cittadini. Il nostro contributo allo stato di diritto genera ricchezza, promuove l’innovazione e l’istruzione, limita il potere dei governi, riduce le disuguaglianze e migliora l’ambiente e la sostenibilità. Abbiamo poi individuato quelle aree che meritano maggiore attenzione: accesso alla rappresentanza legale, patrocinio su questioni critiche per promuovere la pace e il progresso, educazione e comunicazione sullo stato di diritto, ruolo degli avvocati e gestione etica”.

Risultati

I risultati della valutazione sono raggruppati in tre categorie di influenza della professione:

impatto sociale;

impatto economico indiretto attraverso il contributo allo stato di diritto;

impatto economico diretto.

Un esempio per illustrare l’interconnessione tra i tre impatti. Si consideri un avvocato che difende un erede in un processo di successione: crea un impatto sociale (preservando il testamento del defunto), un impatto diretto per l’imputato in caso di vittoria del processo (attraverso la tutela del loro patrimonio) e i professionisti coinvolti (attraverso le spese legali e le tasse generate).

Impatto sociale

Il lavoro della professione legale contribuisce a definire la cornice in cui lo stato di diritto possa operare al suo meglio, stimolando l’impatto sociale e innescando il progresso delle democrazie e lo sviluppo di società. Il rapporto struttura questo impatto in base alle seguenti cinque aree degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni unite: (1) pace, giustizia e forza istituzionale; (2) uguaglianza e inclusione; (3) formazione scolastica; (4) sostenibilità ambientale; (5) salute e benessere.

Impatto economico indiretto attraverso il contributo allo Stato di diritto

Un rilevante impatto economico indiretto dei professionisti legali riguarda la difesa dello stato di diritto, un requisito necessario per creare le basi per la crescita economica. Le statistiche mostrano una forte correlazione tra uno stato di diritto forte, protetto da un sistema giudiziario equo, efficace, indipendente e accessibile e l’impegno del Pil nella ricerca e nello sviluppo, consentendo una maggiore innovazione per il settore a beneficio della società.

Uno stato di diritto forte incoraggia leve più elevate di investimenti interni: è tra i primi tre fattori considerati quando le multinazionali prendono decisioni sugli investimenti diretti esteri, insieme alla facilità di fare affari e a un ambiente politico stabile. Può sostenere una più ampia crescita economica e la prosperità.

Impatto economico diretto

Gli avvocati producono ricavi e generano contributi fiscali. Questo impatto diretto porta a un ecosistema che comprende attività e occupazione per il personale legale, i fornitori e l’economia in generale. I servizi legali impiegano circa 20 milioni di professionisti e creano altri 14 milioni di posti di lavoro correlati. Anche se rappresentano solo lo 0,25% della popolazione mondiale, generano circa 1.600 miliardi di dollari di valore economico, ovvero l’1,7% del Pil mondiale. Questo contributo economico è sostanziale non solo per le numerose persone impiegate nella professione legale poiché le tasse generate da questo lavoro contribuiscono a fornire protezione sociale, assistenza sanitaria, istruzione, ordine pubblico e altre funzioni dello Stato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .