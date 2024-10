Dentro il club privato più esclusivo del mondo

Cinque anni fa, l’imprenditore tecnologico e co-conduttore di Shark Tank Robert Herjavec si è innamorato dello Yellowstone Club. Situato circa un’ora di macchina a sud di Bozeman, nel Montana, e circa 50 miglia a nord del Parco Nazionale di Yellowstone, il club possiede una montagna privata con più ettari sciabili di Killington, Stowe o di qualsiasi altro resort della East Coast.

“È un posto fantastico per le famiglie e i bambini”, dice Herjavec, sottolineando che i suoi gemelli di sei anni sciano già meglio di sua moglie Kym. La coppia, che si è conosciuta al programma Ballando con le stelle, ha acquistato un appartamento nel club, adiacente alla stazione sciistica di Big Sky, nel 2019, prima di decidere di costruire la propria casa. Hanno speso tre anni e 28 milioni di dollari (compreso l’arredamento) per realizzare una casa da sogno di 13.500 metri quadrati e otto camere da letto, con vista sulle Montagne Rocciose. “Abbiamo molte case. Questa è la nostra preferita”, dice Herjavec.

Non è solo. Herjavec è uno degli 885 membri dell’ultra-chic Yellowstone Club: 15mila acri di montagna per sciare, giocare a golf, pescare e andare a cavallo. Ci sono un cinema per bambini, una sala concerti che ha ospitato artisti come Sting, Norah Jones e James Taylor, e persino baracche di zucchero con ogni sorta di articoli gratuiti, come barrette di cioccolato, snack e zuppe calde, sparse per la montagna e i green.

La montagna del club ha 21 seggiovie, una gondola, 2.900 acri sciabili e nessuna coda per gli impianti. Il miliardario dell’immobiliare del North Carolina Roy Carroll, che ha una casa sulla stessa strada di Herjavec, dice che non è insolito trovarsi a essere l’unica persona su una pista.

“Hanno trovato il punto giusto per una destinazione multigenerazionale per persone tra gli 8 e gli 80 anni”, dice Carroll, 61 anni, che ha costruito lì una casa da 37 milioni di dollari (valore stimato) con spazio per i futuri nipoti. “Ho costruito una casa che non avremmo superato per 50 anni”.

Alla ricerca dell’esclusività

Forse la maggiore attrattiva del club è l‘esclusività. I candidati hanno bisogno di certe referenze, oltre a sottoporsi a un controllo dettagliato sulle loro attività passate. Il numero massimo di soci è di 914, per evitare il sovraffollamento. L’ammissione richiede l’acquisto di un terreno, di una casa o di un condominio.

Anche il terreno non edificato meno costoso costa 10 milioni di dollari. Gli appartamenti partono da poco meno di 7 milioni, ma la media è di 15,5 milioni; le case costano 20 milioni di dollari o più. È necessario versare un deposito rimborsabile di 500mila dollari e pagare una quota annuale di 78mila dollari, che copre sci e golf illimitati per i parenti più stretti (compresi genitori e nipoti, ma non fratelli adulti) e 140 giorni di permanenza all’anno.

Da Mark Zuckerberg a Tom Brady

Quasi altrettanto difficile è capire chi ne fa parte. Justin Timberlake e Jessica Biel sono membri, così come Mark Zuckerberg. Idem Tom Brady. Molti cercano di mantenere la loro fetta di paradiso privata, possedendola tramite llc. Un esperto del posto stima che il club abbia tra i 50 e gli 80 membri miliardari.

Dopo aver controllato i registri pubblici del Montana per più di 300 proprietà di club e aver scavato in altre fonti, abbiamo trovato 19 miliardari e due figli di miliardari, tra cui nomi precedentemente non riportati, come i magnati degli hedge fund Bill Ackman e Felix Baker, il proprietario dei New England Patriots Robert Kraft, il fondatore di Slack Stewart Butterfield, il presidente di Waffle House Joe Rogers Jr. e il figlio del presidente di Blackstone Steve Schwarzman, Teddy, che è un produttore cinematografico.

Melinda French Gates ha ottenuto una casa a Yellowstone nel suo accordo di divorzio. Abbiamo trovato anche decine di centimilionari, tra cui l’ex ceo di Twilio Jeff Lawson, il venture capitalist Chris Sacca e la proprietaria dell’azienda di snowboard Burton, Donna Carpenter.

“Si vedono spesso membri famosi”, dice Henry Helgeson, che si è unito nel 2018 dopo aver venduto la sua società di pagamenti Cayan a Tsys, un’altra società, per 1 miliardo di dollari. “Molte di queste persone hanno problemi a rimanere anonime e a uscire di casa senza che la gente le disturbi. È un luogo in cui possono sentirsi a proprio agio”.

Il fallimento e la rinascita del club

Il club è nato da un’idea dell’ex miliardario e imprenditore del legname Tim Blixseth, che nel 1991 ha acquistato 140mila acri vicino al Parco Nazionale di Yellowstone e li ha scambiati con il terreno dello Yellowstone Club. Il club è stato inaugurato nel 1999, ma Blixseth ha contratto un prestito di 375 milioni di dollari, poi ha speso circa 200 milioni per acquistare yacht e case di lusso per un’impresa di multiproprietà di alto livello che non è mai decollata. Il club ha dovuto dichiarare bancarotta nel 2008.

La società di investimenti immobiliari CrossHarbor Capital, con sede a Boston, insieme a circa 40 soci individuali dello Yellowstone Club, lo ha acquistato nel 2009 per 115 milioni di dollari. Sam Byrne, socio amministratore di CrossHarbor, afferma di averci investito più di 1 miliardo negli ultimi 15 anni e di avere intenzione di continuare a spendere di più. Perché no? I primi finanziatori hanno già guadagnato 4,5 volte il capitale investito. Dice Byrne: “Quello che offriamo non è replicabile da nessuna parte”.

Chi sono i membri più famosi dello Yellowstone Club

Bill Ackman

Lo schietto fondatore del fondo speculativo Pershing Square Capital possiede due proprietà allo Yellowstone Club: una casa con quattro camere da letto del probabile valore di 20 milioni di dollari e un lotto non edificato di quasi otto acri nelle vicinanze, valutato 10 milioni di dollari.

Tom Brady

L’ex quarterback della Nfl ed ex marito della top model Gisele Bündchen sembra aver ottenuto la casa della coppia allo Yellowstone Club nell’ambito del divorzio del 2022. Non c’è da stupirsi, visto quanto gli piace. Quest’estate ha portato in visita i suoi genitori e i suoi due figli e ha postato su Instagram delle foto in cui i suoi ragazzi camminano su corde tra gli alberi come parte di un percorso di corde, mentre lui fa un po’ di arrampicata su roccia. Ha anche portato diversi suoi ex compagni di squadra dei Patriots a fare un giro in mountain bike sui sentieri tortuosi del club.

Ron Burkle

Fondatore e socio amministratore della società di investimenti di Los Angeles Yucaipa Companies e presidente della società di club privati Soho House, Burkle possiede una proprietà di circa 75 milioni di dollari su 46 acri del club con diverse case, tra cui un’abitazione con nove camere da letto e 7.600 metri quadrati. Yucaipa ha pagato 55 milioni per una quota di circa un terzo dello Yellowstone Club nel 2010 e l’ha poi venduto nel 2021 per una cifra circa cinque volte superiore.

Stewart Butterfield e Jen Rubio

Butterfield, il 51enne miliardario fondatore dell’app di messaggistica aziendale Slack, e sua moglie Jen Rubio, fondatrice del marchio di valigeria Away, hanno comprato la loro casa nel 2021, lo stesso anno in cui Salesforce ha acquistato Slack per quasi 28 miliardi di dollari. La casa ha ora un valore di circa 38 milioni.

Melinda French Gates

Quando Melinda e Bill divorziarono nel 2021, lei ottenne la loro casa da 40 milioni di dollari (otto camere da letto, nove bagni) sulla tortuosa Andesite Ridge Road, soprannominata Billionaires’ Ridge. A Bill sono stati trasferiti anche 18 acri di terreno distribuiti su quattro lotti vicini. A maggio, Melinda ha postato un selfie su Facebook con il Lone Peak di Big Sky innevato sullo sfondo e un grande sorriso sul volto. La didascalia: “2024 fino ad ora”.

Jimmy Haslam

Il proprietario dei Cleveland Browns ha una casa vicino al campo da golf, costruita nel 2018, con cinque camere da letto, 6,5 bagni e un valore di circa 22 milioni di dollari.

Frank McCourt

L’investitore ed ex proprietario dei Los Angeles Dodgers ha acquistato il Ranch #2 di 160 acri del club. Attualmente è un terreno libero, ma uno studio di architettura ha in programma la costruzione di una residenza principale, due capanne per gli ospiti, stalle, un ponte coperto e un ‘sottile monumento d’ingresso’.

Eric Schmidt

L’ex amministratore delegato di Google organizza una piccola conferenza annuale allo Yellowstone Club durante il terzo fine settimana di luglio, presentata come un incontro delle persone più intelligenti e interessanti del mondo. Tra i partecipanti ci sono stati Lady Gaga, il giornalista Ronan Farrow, lo scrittore Adam Grant e l’economista Ian Bremmer dell’Eurasia Group. L’evento si svolge spesso in concomitanza con l’annuale rodeo dei professionisti di Bull Riding della città.

Justin Timberlake

La popstar e la moglie attrice, Jessica Biel, si sarebbero uniti al club nel 2015. Alla ricerca di una vita di basso profilo, la coppia ha vissuto a tempo pieno a Big Sky per un certo periodo e ha mandato almeno uno dei figli alla scuola locale. Hanno donato almeno 100mila dollari alla comunità e al centro ricreativo di Big Sky. Secondo le fonti, i due possiedono ancora la loro casa allo Yellowstone Club, ma ora potrebbero vivere a Bozeman.

Nick Woodman

Il miliardario fondatore di GoPro, che produce videocamere indossabili e pensate per lo sport, ha acquistato una casa allo Yellowstone Club nel 2011 e vi si è trasferito a tempo pieno nel 2018. Lui e sua moglie, Jill, hanno guidato la creazione del centro comunitario e ricreativo di Big Sky con una donazione di 4 milioni di dollari. “Questo è il posto più speciale in cui sia mai stato, e a maggior ragione il più speciale in cui abbia vissuto con la mia famiglia”, ha detto Woodman alla cerimonia di inaugurazione del 2019.

Mark Zuckerberg

Il miliardario di Meta, noto per postare frammenti della sua vita su Instagram e Facebook, a marzo ha pubblicato uno scatto del suo soggiorno in Montana, con foto di un armadio pieno di tute da sci intere (tra cui una con bandiera americana, una mimetica e una leopardata) e un video del Lone Peak, la montagna in cima alla vicina stazione sciistica di Big Sky.

Un portavoce di Zuckerberg non ha voluto commentare l’eventuale appartenenza allo Yellowstone Club, ma gli abitanti del luogo confermano le presenze e Forbes ha trovato una llc che ritiene appartenere all’imprenditore legata a tre case acquistate nel 2015. La llc si chiama Ferragosto, dal nome di una festività italiana legata all’imperatore Augusto. Le tre figlie di Zuckerberg devono tutte il nome a imperatori romani e la llc ha legami con uno studio contabile di Palo Alto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .