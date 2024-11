Che ruolo potrebbe avere Elon Musk in un’amministrazione Trump

Con la vittoria alla presidenza di Donald Trump, il palcoscenico è pronto per uno dei suoi più prolifici sostenitori, la persona più ricca del mondo, Elon Musk, per esercitare la sua nuova influenza politica. Sebbene sia un mistero quale ruolo potrebbe svolgere nell’amministrazione, Musk ha stabilito diverse priorità.

Fatti principali

Nel suo discorso della vittoria di 25 minuti, Trump ha trascorso quasi quattro minuti a discutere di Musk, proclamando il direttore esecutivo di Tesla e SpaceX un “super genio” . Ha elogiato i lanci di razzi e i programmi Internet satellitari di SpaceX, dichiarando “è nata una stella: Elon!”

. Ha elogiato i lanci di razzi e i programmi Internet satellitari di SpaceX, dichiarando “è nata una stella: Elon!” Sebbene Trump non abbia toccato dettagli specifici su Musk, che ha donato più di 130 milioni di dollari per gli sforzi elettorali di Trump quest’anno, la coppia sembra concordare che Musk avrà un’influenza importante nel secondo mandato di Trump.

per gli sforzi elettorali di Trump quest’anno, la coppia sembra concordare che Musk avrà un’influenza importante nel secondo mandato di Trump. Dopo aver sostenuto Trump a luglio, Musk ha rapidamente abbracciato l’idea di guidare un “ Dipartimento per l’efficienza governativa” (D.O.G.E.) che mira a tagliare 2.000 miliardi di dollari o più dal bilancio federale, mentre Trump ha pubblicizzato Musk come il cosiddetto “Segretario per la riduzione dei costi”.

(D.O.G.E.) che mira a tagliare 2.000 miliardi di dollari o più dal bilancio federale, mentre Trump ha pubblicizzato Musk come il cosiddetto “Segretario per la riduzione dei costi”. Entrambi hanno indicato che è improbabile che Musk assuma un ruolo ufficiale, poiché Trump afferma che Musk “non vuole essere nel Gabinetto”. Musk ha, inoltre, affermato che “non è necessario alcun compenso, alcun titolo, alcun riconoscimento” per i suoi servizi.

Musk ha affermato che non ha intenzione di smettere di pesare sulla politica con queste elezioni. Il suo super comitato di azione politica americana “continuerà dopo queste elezioni e si preparerà per le elezioni di medio termine e per eventuali elezioni intermedie”.

In un’intervista al podcast Joe Rogan Experience pubblicata lunedì sera, Musk ha detto che spera di “ridurre le agenzie [federali] per renderle molto più piccole”, assicurarsi che “si attengano a ciò che il Congresso ha autorizzato invece di tutte queste altre cose” e “sgomberare il ponte” da regolamenti e agenzie federali indebiti. Ha aggiunto che se la sua task force rimuoverà “qualche regolamento o agenzia che stava facendo qualcosa di utile, possiamo rimetterlo subito”.

Cosa ha detto Musk che avrebbe fatto in un’amministrazione Trump

In una serie di post di martedì e mercoledì sulla sua piattaforma di social media X, Musk ha offerto informazioni minime su quale sarà il suo ruolo: ha risposto “Penso di sì” a un’immagine generata dall’intelligenza artificiale di lui che parlava su una piattaforma D.O.G.E. Ha ritwittato un’immagine che lo definiva direttore tecnico degli Stati Uniti. Ha affermato il D.O.G.E. sarà “così acceso”. Ha risposto con emoji di fuoco in un post che chiedeva di licenziare il capo della Federal Trade Commission Lina Khan e il capo della Securities and Exchange Commission Gary Gensler. Ha, infine, risposto affermativamente a un post che chiedeva di “smantellare Washington così come la conosciamo”.

Musk si è scontrato spesso con i regolatori dell’amministrazione Biden. La FTC guidata da Khan ha colpito X, allora nota come Twitter, con una multa di 150 milioni di dollari e ha ordinato restrizioni sui metodi di raccolta dati per la pubblicità della società di social media per la pubblicità. La SEC guidata da Gensler si è scontrata con Musk per il suo uso di Twitter nel contesto del suo ruolo in Tesla, risalente a un controverso tweet del 2018 in cui Musk ha affermato di aver ottenuto i fondi necessari per rendere Tesla privata.

Come potrebbe Musk beneficiare di un’amministrazione Trump?

Ci sono una serie di cause legali in sospeso e indagini governative contro Musk e le sue aziende, il che significa che probabilmente apprezzerebbe il clima normativo più leggero lanciato da Trump. Tra le questioni legali e normative che Musk deve affrontare ci sono un appello per ripristinare il suo bonus da 50 miliardi di dollari in azioni Tesla, annullato da un giudice del Delaware a gennaio, un’indagine sui sistemi di guida autonoma di Tesla da parte della National Highway Traffic Safety Administration e un avvertimento segnalato dal Dipartimento di Giustizia sui premi da 1 milione di dollari dell’America PAC ad alcuni elettori di stati indecisi.

E Tesla, che rappresenta la maggior parte della ricchezza di Musk rispetto a qualsiasi altra sua azienda, potrebbe ricevere una spinta dalle proposte economiche di Trump che probabilmente danneggerebbero i suoi concorrenti di veicoli elettrici, un vantaggio che si è tradotto nel rally delle sue azioni mercoledì.

Quando Musk è diventato un alleato di Trump?

Musk ha sostenuto Hillary Clinton nel 2016 e ha detto di aver votato per Joe Biden nel 2020. Il suo spostamento a destra ha coinciso con il suo acquisto di Twitter nel 2022 e ha detto che a giugno di quell’anno ha espresso il suo primo voto in assoluto per un candidato repubblicano per l’ex deputata del Texas Mayra Flores. A novembre, Musk ha detto che avrebbe sostenuto il governatore della Florida Ron DeSantis (R) alle elezioni presidenziali, appoggiando infine Trump a luglio dopo il fallito tentativo di assassinio di Trump, unendosi a Trump nella campagna elettorale nei mesi successivi.

La critica principale

“Non so come siano arrivati ​​a quel numero”, ha detto a Forbes prima delle elezioni il gestore di hedge fund diventato consigliere di Trump Scott Bessent, una potenziale scelta per essere il Segretario del Tesoro di Trump, mettendo in discussione l’obiettivo di Musk di tagliare 2.000 miliardi di dollari dal bilancio annuale del governo federale. “Ma guardo il modo in cui gestisce le sue aziende. Le gestisce piuttosto bene”, ha aggiunto Bessent.

Background

SpaceX e Tesla di Musk sono entrambe tra le aziende che valgono di più al mondo al mondo. Il gigante aerospaziale SpaceX è la seconda più grande azienda privata al mondo con una valutazione di 210 miliardi di dollari. La società di veicoli elettrici Tesla la decima azienda pubblica più grande con una capitalizzazione di mercato di oltre 900 miliardi di dollari.

Musk ha una quota del 42% in SpaceX e una quota del 13% in Tesla, mentre ha anche quote di controllo in X, la piattaforma precedentemente nota come Twitter e nella startup di intelligenza artificiale generativa xAI. Musk, nato in Sudafrica, è di gran lunga la persona più ricca del mondo, con un patrimonio netto di circa 280 miliardi di dollari, più di 60 miliardi di dollari in più rispetto al secondo uomo più ricco, il fondatore di Amazon Jeff Bezos.

A margine

I frutti del potenziale beneficio personale di Musk da un’amministrazione Trump sono stati evidenti mercoledì, poiché le azioni di Tesla sono salite del 14% al loro livello più alto da luglio scorso, facendo aumentare di 20 miliardi di dollari il patrimonio di Musk. “La grande scommessa di Musk su Trump [è] un fuoricampo per Tesla”, ha affermato l’analista di Wedbush Dan Ives.

La proposta di Trump di porre fine ai crediti d’imposta federali per i veicoli elettrici “potrebbe dare a Musk e Tesla un chiaro vantaggio competitivo in un contesto di sussidi non EV”, ha scritto Ives ai clienti. Aggiungendo che le pesanti tariffe sulle importazioni cinesi “continuerebbero a tenere lontani i player cinesi più economici dei veicoli elettrici dall’inondare il mercato statunitense nei prossimi anni”.

