Da Elon Musk a Larry Ellison: i nove miliardari che si sono arricchiti di più dopo le elezioni americane

È stata una settimana di euforia per le azioni statunitensi. I mercati sono balzati sulla scia della vittoria di Donald Trump alle elezioni presidenziali, facendo brevemente superare all’S&P 500 quota 6.000 per la prima volta in assoluto. L’indice Nasdaq è salito del 5,7% e il Dow Jones Industrial Average è salito quasi altrettanto.

Nessun miliardario è cresciuto di più in termini di dollari di Elon Musk, la persona più ricca del mondo, l’ad di Tesla e SpaceX e il principale proprietario dell’azienda di social media X. Le azioni di Tesla sono salite di quasi il 30% nell’ultima settimana, aumentando il valore di mercato dell’azienda a oltre 1.000 miliardi di dollari, aggiungendo 41 miliardi di dollari al patrimonio netto di Musk e facendogli superare la soglia dei 300 miliardi di dollari per la prima volta in due anni.

Il boom di Musk

Secondo le stime di Forbes, Musk ha chiuso il venerdì con un valore di 304 miliardi di dollari. Oltre alla corsa del prezzo del bitcoin – che nel tardo pomeriggio di venerdì era scambiato a 76.550 dollari, appena al di sotto del suo massimo storico – questa settimana hanno brillato le azioni del crypto exchange Coinbase Global e dell’app di trading azionario Robinhood.

Le azioni di Coinbase sono salite del 48% questa settimana, aumentando le fortune dei cofondatori Brian Armstrong e Fred Ehrsam, mentre le azioni di Robinhood sono salite del 27%, aumentando il patrimonio netto dei cofondatori Vlad Tenev e Baiju Bhatt.

La crescita dei titoli tecnologici

Anche i grandi titoli tecnologici sono saliti. Il presidente di Oracle Larry Ellison si è arricchito di quasi 24 miliardi di dollari questa settimana, mentre le azioni della società di software e cloud computing da lui fondata sono salite dell’11%. Il presidente di Amazon Jeff Bezos e l’ad di Meta Mark Zuckeberg si sono arricchiti rispettivamente di 9 miliardi di dollari e di circa 7,5 miliardi di dollari, grazie al rialzo delle azioni di entrambe le società.

Non è solo l’entusiasmo elettorale a far salire i prezzi delle azioni. Alcune società che hanno riportato forti utili trimestrali nella seconda metà della settimana hanno registrato enormi rialzi. AppLovin, quotata al Nasdaq e produttrice di strumenti che aiutano gli sviluppatori a far crescere le loro applicazioni, ha registrato un fatturato e un margine operativo lordo del terzo trimestre migliori del previsto nella tarda serata di mercoledì, facendo schizzare le azioni giovedì e continuando a salire venerdì, con un aumento del 77% nella settimana.

Da Adam Foroughi a Travis Boersma

Questo ha fatto aumentare il patrimonio dell’amministratore delegato e cofondatore Adam Foroughi di circa 3,8 miliardi di dollari, portandolo a 8,7 miliardi di dollari. Doximity, un social network per medici, ha avuto un “trimestre da urlo”, secondo un rapporto degli analisti di Canaccord Genuity. Le azioni della società quotata al Nasdaq sono salite quasi del 38% questa settimana, aggiungendo quasi 900 milioni di dollari alla fortuna del cofondatore e ceo Jeff Tangney.

Anche la catena di bevande a base di caffè Dutch Bros ha avuto motivo di rallegrarsi. Le azioni dell’azienda dell’Oregon hanno registrato un aumento del 41% questa settimana. La società prevede un aumento dei ricavi per l’anno in corso. Il patrimonio dell’ad miliardario Travis Boersma è aumentato di 900 milioni di dollari.

Elon Musk

Patrimonio netto: 304 miliardi di dollari

Guadagno: 41 miliardi di dollari

Musk, che in passato ha sostenuto i democratici, ha donato quasi 119 milioni di dollari a un super Pac a sostegno di Trump, si è presentato ai comizi di quest’ultimo e ha giurato di tagliare 2.000 miliardi di dollari dal bilancio degli Stati Uniti come consigliere del nuovo presidente.

Dan Ives, analista di Wedbush, ha dichiarato in una nota ai clienti dopo la pubblicazione dei risultati elettorali che Tesla ha diverse possibilità di trarre vantaggio dalla leadership di Trump, tra cui la possibile eliminazione del credito d’imposta federale sui veicoli elettrici, che renderebbe più difficile la vita dei concorrenti più piccoli della società.

Larry Ellison

Patrimonio netto: 230,7 miliardi di dollari

Guadagno: 23,7 miliardi di dollari

L’azienda di software e cloud computing Oracle, di cui Ellison è cofondatore e presidente, ha ricevuto una spinta insieme ad altri grandi titoli tecnologici sulla scia della vittoria di Trump. Le azioni sono salite dell’11% nella settimana.

Brian Armstrong

Patrimonio netto: 11,7 miliardi di dollari

Guadagno: 3,7 miliardi di dollari

Fred Ehrsam

Patrimonio netto: 3,3 miliardi di dollari

Guadagno: 700 milioni di dollari

Armstrong, che è ceo e presidente della borsa di criptovalute Coinbase Global, ha co-fondato la società con Ehrsam, ora membro del consiglio di amministrazione. Le aspettative di un’amministrazione Trump favorevole alle criptovalute hanno spinto le azioni al rialzo mercoledì 6 novembre, un rally che si è prolungato giovedì e venerdì, quando il bitcoin ha toccato un nuovo massimo, salendo appena sopra i 76.000 dollari.

Vlad Tenev

Patrimonio netto: 1,9 miliardi di dollari

Guadagno: 400 milioni di dollari

Baiju Bhatt

Patrimonio netto: 2 miliardi di dollari

Guadagno: 400 milioni di dollari

Anche Robinhood Networks, l’applicazione per il trading di criptovalute fondata da Tenev e Bhatt, ha cavalcato l’onda del bitcoin, con un aumento delle azioni del 27% la scorsa settimana. Tenev è l’ad della società; Bhatt si è dimesso dal ruolo di dirigente a marzo e da allora ha fondato una startup che progetta di installare pannelli solari nello spazio per trasportare energia rinnovabile sulla terra.

Jeff Tangney

Patrimonio netto: 3,2 miliardi di dollari

Guadagno: 900 milioni di dollari

Doximity, il social network per medici di cui Tangney è cofondatore e ad, ha riportato giovedì, dopo la chiusura del mercato, utili trimestrali migliori del previsto. Questo ha fatto impennare le azioni del 35% venerdì. Tangney, che detiene circa il 32% della società quotata in borsa, ha registrato un fatturato di 475 milioni di dollari nell’ultimo anno fiscale e alla fine di venerdì aveva una capitalizzazione di mercato di 10,8 miliardi di dollari.

Adam Foroughi

Patrimonio netto: 8,7 miliardi di dollari

Guadagno: 3,8 miliardi di dollari

L’azienda tecnologica AppLovin, sotto la guida del ceo e cofondatore Foroughi, ha impressionato gli azionisti con un fatturato e un Ebitda del terzo trimestre superiori alle aspettative. Le azioni sono salite di un incredibile 77% e hanno aggiunto quasi 4 miliardi di dollari al patrimonio netto di Foroughi. L’azienda, che ha un fatturato sui 12 mesi di 4,3 miliardi di dollari, ha ora una valutazione di mercato di 97 miliardi di dollari.

Travis Boersma

Patrimonio netto: 3,1 miliardi di dollari

Guadagno: 900 milioni di dollari

La catena di caffetterie Dutch Bros ha rallegrato gli investitori quando ha annunciato un aumento delle aspettative di fatturato per l’intero anno 2024, tra 1,255 e 1,26 miliardi di dollari. Anche i ricavi trimestrali della catena sono aumentati del 28%. Questa notizia ha fatto salire le azioni del 41% nella settimana e ha fatto crescere anche la fortuna del cofondatore e presidente Boersma.

