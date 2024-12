Il Nasdaq ha superato i 20mila punti per la prima volta nella storia

Il Nasdaq Composite ha raggiunto un nuovo massimo storico mercoledì 11 dicembre, superando i 20mila punti per la prima volta nei suoi 53 anni di storia.

I fatti chiave

L’indice tecnologico Nasdaq è salito dell’1,7%, fino a raggiungere quota 20.029,53 introno alle 12.20 dell’11 dicembre (ora della costa est statunitense). L’S&P è cresciuto dello 0,8% circa e il Dow Jones Industrial Average dello 0,1%.

Il Nasdaq Composite, indice che tiene traccia di quasi tutti i titoli quotati al Nasdaq, è salito di oltre il 35% da inizio 2024 e del 38% nell’ultimo anno.

Il rally di Borsa che ha fatto salire il Nasdaq è stato guidato da Broadcom (+5,2%), Alphabet (+4,7%), Crowdstrike (+4,6%), Tesla (+3,3%), Nvidia (+2,5%) e Amazon (+2,4%).

Un fatto sorprendente

Sono bastati al Nasdaq poco più di quattro anni e sei mesi, o 1.645 giorni, per passare dai 10mila punti, superati il 10 giugno 2020, ai 20mila. Il Nasdaq ha superato varie soglie nel 2024: i 17mila punti il 28 maggio, i 18mila il 2 luglio e i 19mila il 22 novembre.

Il contesto

Il Nasdaq Composite, indice tecnologico creato nel 1971, è salito quest’anno a nuovi record, trascinato dal boom dell’intelligenza artificiale. L’azienda di chip Nvidia, che ha una capitalizzazione di mercato di 3.300 miliardi di dollari, è diventata per un breve periodo la più grande società al mondo e ha visto le sue azioni crescere di oltre il 187% quest’anno. Il giorno del nuovo record è seguito alla pubblicazione di un rapporto del Bureau of Labor Statistics sull’aumento del 2,7% dell’inflazione tra novembre 2023 e il mese scorso, in linea con le previsioni degli analisti.

Che cosa aspettarsi

Il Federal Open Market Committee della Federal Reserve, la banca centrale americana, si riunirà il 18 dicembre per decidere se tagliare i tassi di interesse. Secondo il FedWatch di Cme, uno strumento che traccia gli scambi dei derivati legati alle politiche della Fed, le probabilità di un taglio sono salite al 94% mercoledì 11 dicembre. I precedenti tagli dei tassi hanno avuto come risultato forti crescite su tutti i mercati. Il Dow Jones e l’S&P hanno raggiunto livelli record a settembre dopo che la Fed ha deciso un taglio dello 0,5%.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .