Da Trump e Musk a John Galliano e Adam Neumann: i personaggi che si sono rilanciati nel 2024

Cadere dalla vetta non significa che non si possa risalire. Grazie alle sponsorizzazioni pro-Trump, agli investimenti multimilionari e alle scommesse sulle criptovalute, la lista di Forbes illustra alcuni ex leader caduti in disgrazia che hanno riportato in alto le loro carriere e le loro aziende. Per oltre un decennio Forbes ha documentato i più importanti crolli di carriera (vedi qui l’elenco del 2024), per questo ha deciso di esaminare i leader d’azienda che si sono ripresi nel 2024.

Donald Trump

Se c’è un uomo che sa come risorgere, è Donald Trump. Nonostante abbia tre procedimenti penali in corso e sia in attesa di una pena dopo essere stato condannato, il 78enne presterà giuramento come 47esimo presidente degli Stati Uniti il 20 gennaio, dopo aver vinto una corsa presidenziale molto seguita. L’ultima volta che è stato in carica, Trump ha lasciato la Casa Bianca con un doppio procedimento di impeachment, affogando nei debiti e con un indice di disapprovazione del 62%, il più alto di qualsiasi altro presidente che abbia lasciato l’incarico, a parte Richard Nixon. Ora la maggioranza degli americani approva la sua gestione della transizione presidenziale.

Oggi, sulla scia della sua netta vittoria elettorale, Trump è più popolare che mai. Il suo patrimonio attuale è di 6,2 miliardi di dollari, in calo rispetto al picco di 8,1 miliardi raggiunto a maggio.

Elon Musk

Quando Elon Musk è finito nella lista di Forbes delle carriere distrutte nel 2022, il motivo è stato l’acquisizione di Twitter (ora X). Nel suo breve mandato di ceo, prima che Yacinda Yaccarino gli succedesse, ha licenziato, ha preso in giro gli utenti, ha stravolto le politiche e ha preoccupato gli investitori in tutto il suo portafoglio di attività, in particolare Tesla.

Oggi è l’uomo più ricco del mondo. A dicembre è diventato la prima persona a superare i 400 miliardi di dollari di patrimonio, grazie a una nuova valutazione di 350 miliardi di dollari per SpaceX. Il suo patrimonio è aumentato di oltre 150 miliardi quest’anno, grazie anche alla sua partecipazione del 13% in Tesla, le cui azioni sono salite del 70%, e a una quota stimata del 54% in xAI, che gli investitori avrebbero valutato 50 miliardi di dollari a novembre.

Oltre alla sua ricchezza, Musk occupa anche il primo posto nel nuovo trust di cervelli di Trump. Dopo aver speso 200 milioni di dollari per l’elezione di Trump, è stato nominato co-direttore del dipartimento per l’Efficienza del governo, che fornirà consulenza sui modi per ridurre la spesa pubblica, insieme a Vivek Ramaswamy.

Adam Neumann

Il fondatore ed ex ceo di WeWork è tornato sotto i riflettori quest’anno, con una serie di iniziative per salvare la società di co-working dal fallimento. Sotto la sua guida, WeWork è passata dall’essere una startup valutata 47 miliardi di dollari a una Ipo fallita che ha portato alle sue dimissioni dalla carica di ceo. A febbraio Neumann ha annunciato che avrebbe riacquistato l’azienda per 650 milioni di dollari insieme al fondo speculativo Third Point di Dan Loeb. L’offerta è stata respinta. Così ha puntato sullo sviluppo della sua ultima startup immobiliare.

In agosto, Flow di Neumann ha aperto la sua prima proprietà a Riyadh, in Arabia Saudita. La startup, che è l’ultimo tentativo del miliardario di costruire spazi di co-living e di lavoro, ha raccolto 350 milioni di dollari da Andreessen Horowitz nel 2022 per costruire “il futuro dell’abitare”. Ad aprile sono state inaugurate altre due proprietà a Fort Lauderdale e Miami, in Florida.

Tutti questi nuovi investimenti hanno contribuito allo status di miliardario di Neumann; il suo patrimonio di 2,3 miliardi di dollari deriva da una partecipazione di quasi il 10% in WeWork, da quote di maggioranza in condomini per un valore di 1 miliardo di dollari al lordo dei debiti e dalla valutazione di Flow, di oltre 1 miliardo di dollari nel 2022.

Michael Saylor

Il massimalista del bitcoin e presidente di MicroStrategy Michael Saylor ha vissuto un 2024 epico. L’ex scienziato missilistico ha trasformato MicroStrategy in uno dei maggiori detentori istituzionali di bitcoin, possedendo 439mila monete per un valore di circa 44 miliardi di dollari.

Sebbene alcuni fossero scettici riguardo all’estremo possesso di bitcoin da parte della società di software – che ora si descrive come “la prima e più grande società di tesoreria di bitcoin al mondo” – la cosa sta dando i suoi frutti. Le azioni di MicroStrategy sono salite del 403% quest’anno, superando il guadagno del 137% del bitcoin e il rendimento del 24% dell’S&P 500.

Saylor ha solo incassato l’aumento del prezzo delle azioni, ulteriormente rafforzato dall’inclusione a metà dicembre nell’indice azionario Nasdaq 100, la base per il popolare fondo negoziato in borsa Invesco Qqq. Complessivamente, il patrimonio di Saylor è più che raddoppiato nell’ultimo anno, grazie alle sue proprietà personali di bitcoin e alla sua partecipazione in MicroStrategy. Attualmente vale 8,7 miliardi di dollari.

Fran Horowitz

Il ceo di Abercrombie and Fitch si gode un altro anno di crescita per l’azienda di abbigliamento amata dai millennial e dai GenZ. Sotto la guida di Horowitz, che ha assunto la carica di ceo nel 2017, il titolo dell’azienda è salito dai minimi storici di meno di 10 dollari per azione agli attuali 149 dollari.

Quest’anno è diventata una delle migliori azioni a media capitalizzazione degli Stati Uniti, con una crescita del 500% dal 2023 e del 60% quest’anno. L’attenzione di Horowitz per le taglie inclusive, l’ampliamento della gamma di prodotti e la nuova immagine del marchio rivolta ai professionisti hanno spinto le vendite sui 12 mesi a 4,8 miliardi di dollari, con un aumento del 20% rispetto all’anno scorso. La novità di quest’anno è il settore degli abiti da sposa.

Horowitz ha spinto le vendite e il successo finanziario dell’azienda, combattendo al contempo le associazioni del suo passato. In ottobre, il dipartimento di Giustizia ha accusato l’ex amministratore delegato Mike Jeffried di traffico sessuale e prostituzione interstatale, accusa per la quale si è dichiarato non colpevole.

Bernard Looney

Un anno dopo le brusche dimissioni dell’ex amministratore delegato della Bp, che non ha rivelato le sue passate relazioni con le colleghe dell’azienda, Bernard Looney entrerà a far parte del consiglio di amministrazione di Prometheus Hyperscale, una società di dati con sede nel Wyoming. A maggio, Prometheus Hyperscale ha firmato un accordo di partnership con Oko, una società di energia nucleare sostenuta da Sam Altman, ceo di Open AI. Nella sua nuova posizione di presidente del consiglio di amministrazione, Looney guiderà gli sforzi dell’azienda per costruire il suo centro dati di punta da 10 miliardi di dollari a Evanston. Nell’ultimo mese è entrato a far parte anche del consiglio di amministrazione della compagnia petrolifera nazionale di Abu Dhabi (Adnoc).

Prima di dimettersi, nel settembre 2023, Looney ha avuto una lunga carriera nel gigante britannico del petrolio e del gas, scalando i ranghi da ingegnere di trivellazione ad amministratore delegato in soli tre anni. Sebbene la Bp abbia dichiarato che tecnicamente non ha violato le regole aziendali, non è stato “completamente trasparente” e ha dovuto rinunciare a più di 40 milioni di dollari di compenso e a parte del suo precedente bonus per aver “consapevolmente fuorviato il consiglio di amministrazione” in un grave atto di “cattiva condotta”.

John Galliano

John Galliano, dopo aver guidato Maison Margiela come direttore creativo negli ultimi dieci anni e aver stupito il mondo della moda con la sfilata Maison Margiela Artisanal di gennaio, è pronto a lasciare la casa di moda francese di lusso. A lui si devono le scarpe Tabi del marchio e una crescita del 23% delle vendite nel 2023, secondo Vogue Business.

Per quanto riguarda il futuro di Maison Margiela, l’imprenditore non ha rivelato nulla. “Quando sarà il momento giusto, tutto sarà svelato”, ha scritto in un post su Instagram. Il lavoro alla Maison Margiela è stato il primo dopo la scandalosa uscita da Dior nel 2011, dove era stato direttore creativo dal 1996. Galliano è stato in gran parte accreditato per aver trasformato Christian Dior in un marchio multimilionario, ma è stato licenziato durante la settimana della moda di Parigi dopo che sono emersi video in cui faceva commenti antisemiti. Il suo ritorno dall’esilio professionale alla fama della moda e di internet è stato così grandioso da essere stato raccontato nel documentario di Amazon Prime High and Low: John Galliano, uscito a marzo.

Sankaet Pathak

È possibile vedere la propria carriera crollare e ritornare in auge in un solo anno. A maggio Sankaet Pathank, fondatore e ceo della fintech Synapse, è stato estromesso dall’azienda, in quanto un giudice fallimentare ha rimosso il management esistente e ha nominato un fiduciario indipendente per il Capitolo 11 per supervisionare l’azienda. La società di servizi bancari in difficoltà ha finalmente presentato istanza di fallimento quest’anno, dopo un anno di ricerca di partner bancari e potenziali acquirenti. Ma in seguito ha congelato decine di migliaia di clienti con 114 milioni di dollari di fondi propri, mentre gli avvocati dicono che sono a rischio fino a 20 milioni di utenti finali.

Mentre il tribunale prosegue con la procedura fallimentare, Pathak sta già pensando e finanziando la sua nuova impresa. Ad agosto ha dichiarato a TechCrunch di aver raccolto 11 milioni di dollari da Tribe Capital, tra gli altri, per la sua nuova società, Foundation, una startup di robotica che mira a creare robot umanoidi per affrontare la carenza di manodopera.

