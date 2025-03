Chill & Biz – Luciano Spinelli

Luciano Spinelli ha solo 24 anni (classe 2000) ma è già un veterano della comunicazione digitale. Nel 2015 ha infatti iniziato ad affacciarsi su YouTube, diventando in breve tempo uno dei content creator italiani più importanti.

Il successo si ripete su Musical.ly, divenuto in seguito TikTok, dove ora può contare quasi 8 milioni di follower, per non parlare dei quasi 2 milioni di persone che lo seguono su Instagram.

Ma Luciano è anche imprenditore; selezionato da Forbes come uno dei 100 più influenti under 30 italiani, è founder e ceo di Mako Essential, brand di prodotti essenziali per la casa che ha spopolato sui social.

La nostra redazione ha deciso di intervistarlo, nella nuova puntata di Chill&Biz, il video-podcast dedicato alle storie di successo attraverso le frontiere dei social media.

La puntata è stata condotta dal giornalista Matteo Chiamenti e da Andrea Agostini, CMO di Forbes Italia.

