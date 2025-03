Oltre il 40% dei repubblicani vede la Russia come “alleato”. Ecco il sondaggio

Il 41% dei repubblicani vede la Russia come “amica” o un “alleato”. Lo ha rilevato un sondaggio CBS News/YouGov pubblicato domenica. La metà degli americani vede il presidente Donald Trump come sostenitore della Russia nella sua guerra contro l’Ucraina, anche prima del drammatico incontro del presidente venerdì con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

LEGGI ANCHE: “Quanto dovrà spendere l’Europa nella Difesa se gli Usa smetteranno di proteggerla”

Fatti principali

Tra gli intervistati repubblicani, il 37% vede la Russia come “amichevole” per gli Stati Uniti e il 4% la vede come un “alleato”. Lo ha rilevato il sondaggio CBS/YouGov, da cui emerge anche che il 27% che vede il paese come un “nemico” e il 32% che lo vede come ostile.

Ciò si confronta con il 26% dei democratici che vedono la Russia favorevolmente.

Il sondaggio della CBS News è stato condotto tra il 26 e il 28 febbraio e l’emittente fa notare che il sondaggio è stato condotto quasi interamente prima dell’incontro di Trump nello Studio ovale di venerdì con Zelensky, che ha scatenato critiche tra i democratici sul fatto che Trump si stesse comportando in linea con la Russia.

Molti americani credono che Trump preferisca la Russia nella guerra contro l’Ucraina, anche prima di quell’incontro. Il 46% affermava che le “azioni e dichiarazioni” del presidente avevano favorito la Russia, contro il 43% che affermava che stava trattando entrambe le parti allo stesso modo e solo l’11% che credeva che si schierasse con l’Ucraina.

I repubblicani sono i più propensi a pensare che Trump si stia comportando in modo neutrale nella guerra, con il 64% che afferma che stia trattando entrambe le parti allo stesso modo, mentre il 21% crede che favorisca la Russia e il 15% che appoggia l’Ucraina. Il 73% dei democratici e il 47% degli indipendenti credevono che Trump si schieri con Mosca.

In cifre

52%. Questa è la quota di americani che sostiene l’Ucraina nella sua lotta contro la Russia, secondo i sondaggi di CBS e YouGov, mentre solo il 4% sostiene la Russia e il 44% non sostiene nessuna delle due. Mentre il sostegno alla Russia era più alto tra i repubblicani al 7%, una maggioranza del 56% ha affermato di non avere preferenze tra i due e il 37% ha sostenuto l’Ucraina.

Cosa non sappiamo

Come l’incontro di Trump con Zelensky cambierà le opinioni degli americani su come il presidente sta gestendo la guerra. Il sondaggio CBS/YouGov ha rilevato che una risicata maggioranza del 51% degli americani sosteneva il modo in cui Trump stava gestendo il conflitto prima dell’incontro, con risposte in gran parte in linea con i partiti, anche se non è chiaro come quel sondaggio potrebbe cambiare sulla scia della discussione nello Studio Ovale.

LEGGI ANCHE: “Qual è il patrimonio di J.D. Vance, il vice scelto da Trump”

L’incontro Trump-Zelensky

L’incontro di Trump nello Studio ovale con Zelensky è sfociato in un litigio venerdì, quando Trump e il vicepresidente JD Vance si sono arrabbiati con il leader ucraino quando ha tirato fuori come il presidente russo Vladimir Putin abbia violato gli accordi di cessate il fuoco in passato. Vance ha accusato Zelenskyy di essere “irrispettoso” e di “cercare di discutere la questione di fronte ai media americani”.

Trump ha detto a Zelensky che l’Ucraina “non è davvero in una buona posizione in questo momento” e ha accusato il leader di “scherzare con la Terza Guerra Mondiale”. “O fai un accordo o siamo fuori, e se siamo fuori, combatterete”, ha detto Trump a Zelenskyy sui negoziati dell’Ucraina con la Russia. Dopo l’incontro ha anche detto che “ha stabilito che [Zelensky] non è pronto per la pace se l’America è coinvolta perché ritiene che il nostro coinvolgimento gli dia un grande vantaggio nei negoziati”.

L’incidente ha spinto i leader di tutto il mondo a esprimere sostegno all’Ucraina, mentre i democratici hanno accusato Trump di agire nell’interesse della Russia, con il senatore Chris Murphy, D-Conn., che ha detto alla CNN domenica che l’amministrazione Trump stava “diventando un braccio del Cremlino”.

Contrarian

Altri sondaggi recenti hanno mostrato una più netta opposizione repubblicana alla Russia, con un sondaggio di febbraio tra gli elettori delle primarie del GOP condotto dalla società repubblicana 1892 Polling che ha rilevato che il 69% vede la Russia come “l’aggressore” verso l’Ucraina e l’83% vede Putin in modo sfavorevole. Gli intervistati erano divisi sulle loro opinioni su Zelensky, con il 43% che lo vedeva favorevolmente e il 45% sfavorevolmente.

I leader repubblicani hanno continuato a denunciare Putin domenica, anche se hanno espresso sostegno per il modo in cui Trump ha gestito il suo incontro con Zelensky, con il presidente della Camera Mike Johnson, R-La., che ha detto alla CNN che Putin “non è affidabile ed è pericoloso”, aggiungendo che la Russia e altri paesi come la Cina “non sono dalla parte dell’America”.

Il senatore James Lankford, repubblicano dell’Oklahoma, ha anche detto alla NBC News domenica che Putin è “un criminale assassino del KGB” e un “dittatore”, affermando che Zelensky era “giustamente preoccupato” che Putin “non fosse affidabile” nel rispettare un accordo di cessate il fuoco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .