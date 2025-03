Chill & Biz – Collanine Colorate

Lorenzo Franchini, forlivese, co-fondatore di Collanine Colorate insieme al riminese Giacomo Giovagnoli, è un giovane imprenditore dalle idee chiare. Chiare come il nome scelto per il brand, essenziale ma efficace nel raccontare quello che fa: creazioni fatte a mano in Italia, pensate per portare colore e gioia alle giornate di chi decide di indossarle. Una azienda o “dose quotidiana di spensieratezza” che è seguitissima sui social e che è stata sfoggiata anche da Angelina Mango durante la premiazione al Festival di Sanremo, così come dalle campionesse medaglia d’oro dell’Italvolley alle ultime Olimpiadi di Parigi.

La nostra redazione ha deciso di intervistare Franchini, nella nuova puntata di Chill&Biz, il video-podcast dedicato alle storie di successo attraverso le frontiere dei social media.

La puntata è stata condotta dal giornalista Matteo Chiamenti e da Andrea Agostini, CMO di Forbes Italia.

Il videopodcast della puntata di Chill & Biz con Lorenzo Franchini:

Qui sotto il podcast della puntata di Chill & Biz con Lorenzo Franchini:

I social di Collanine Colorate:

Collanine Colorate | Instagram

