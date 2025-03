Tesla non è più l’asset di maggior valore di Elon Musk

Elon Musk ha speso oltre 200 milioni di dollari per aiutare a far rieleggere Donald Trump a novembre. Nelle settimane successive alla vittoria di Trump, Musk ha recuperato quella somma con gli interessi. Infatti, a dicembre è diventato la prima persona nella storia con un patrimonio di 400 miliardi di dollari, dopo che investitori privati hanno valutato la sua startup xAI a 50 miliardi di dollari (in aumento rispetto ai 24 miliardi di maggio) e la sua azienda spaziale SpaceX a 350 miliardi di dollari (rispetto ai 210 miliardi di giugno). Nello stesso mese, gli azionisti pubblici hanno spinto la capitalizzazione di mercato di Tesla al massimo storico di 1.500 miliardi di dollari.

Il crollo del patrimonio di Elon Musk

Poi le cose hanno iniziato a sgretolarsi lentamente. Il titolo Tesla ha subito una battuta d’arresto a gennaio, dopo che l’azienda ha riportato consegne più deboli del previsto per il quarto trimestre del 2024. Ma il vero crollo è iniziato il 21 gennaio, il giorno dopo l’insediamento del presidente Trump, quando Musk ha assunto la guida del nuovo Dipartimento per l’Efficienza Governativa (DOGE) dell’amministrazione Trump. Le preoccupazioni sulla capacità di Musk di gestire l’azienda automobilistica mentre si dedica a tempo pieno a ridurre la spesa pubblica hanno fatto precipitare il titolo del 50% rispetto ai massimi.

“In poche parole, la parola ‘equilibrio’ è stata assente nella gestione di Tesla da parte di Elon Musk… mentre invece ha concentrato tutte le sue energie e il suo tempo sull’iniziativa DOGE all’interno dell’Amministrazione Trump”, ha scritto Dan Ives di Wedbush Securities, noto sostenitore di Tesla, in un recente rapporto per gli investitori, sottolineando anche che i risultati dell’azienda sono stati deludenti ultimamente.

Tesla in difficoltà

Il 29 gennaio, Tesla ha riportato una crescita dei ricavi di appena l’1% nel 2024, raggiungendo i 97,7 miliardi di dollari, mentre il suo utile netto è diminuito per il secondo anno consecutivo a 8,4 miliardi di dollari. Nel frattempo, sono emerse segnalazioni di forti cali delle vendite di Tesla nei primi due mesi del 2025 in Germania, Cina e Australia. Gli analisti di JPMorgan hanno recentemente ridotto le loro previsioni di consegne globali per il primo trimestre del 2025 al livello più basso dal terzo trimestre del 2022. Contemporaneamente, negli Stati Uniti sono scoppiate proteste contro Tesla e Musk presso i concessionari dell’azienda.

Forse non è una sorpresa, quindi, che Musk abbia presentato un ricorso ufficiale la scorsa settimana contro una sentenza del Delaware di gennaio 2024 che aveva annullato il pacchetto retributivo record di Tesla a lui concesso nel 2018. Il giudice ha stabilito che Musk e Tesla non avevano dimostrato che il processo di assegnazione fosse equo, a causa di conflitti di interesse e del “controllo” di Musk sul consiglio di amministrazione.

Forbes ha quindi ridotto del 50% il valore delle stock option di questo pacchetto (pari a 65,3 miliardi di dollari alla chiusura del mercato di lunedì) in attesa dell’esito del ricorso. Escludendo queste opzioni, Musk possiede una quota del 12% in Tesla, pari a 97,8 miliardi di dollari, anche se ha impegnato più della metà delle sue azioni come garanzia per prestiti personali fino a 3,5 miliardi di dollari.

SpaceX, l’asset di maggior valore di Musk

Con il crollo di Tesla, SpaceX è ora l’asset più prezioso di Elon Musk per la prima volta in cinque anni. Forbes stima che la quota del 42% di Musk in SpaceX valga ora 147 miliardi di dollari, quasi 20 miliardi in più rispetto al valore combinato delle sue azioni e opzioni Tesla alla chiusura del mercato di lunedì. L’ultima volta che la sua partecipazione in SpaceX era più preziosa di quella in Tesla era nel 2019, quando l’intera fortuna di Musk valeva solo circa 20 miliardi di dollari.

SpaceX, che lancia satelliti, cargo e astronauti in orbita per clienti governativi e commerciali, ha visto i suoi ricavi crescere del 51% nel 2024, raggiungendo i 13,1 miliardi di dollari, secondo le stime degli analisti di Payload Space. I ricavi del servizio internet satellitare Starlink di SpaceX sono quasi raddoppiati, arrivando a 8,2 miliardi di dollari.

Anche se SpaceX e Tesla rappresentano ancora oltre l’80% del patrimonio netto stimato di 329 miliardi di dollari di Musk, egli possiede anche partecipazioni più piccole in xAI, X Corp (ex Twitter), la società di tunnel Boring Company e l’azienda di impianti cerebrali Neuralink. Insieme, queste quote aggiungono altri 45 miliardi di dollari alla sua fortuna.

Musk ha riconosciuto la “grande difficoltà” di bilanciare il suo ruolo nel DOGE con la gestione di sei aziende diverse. Tuttavia, non ha ancora abbandonato Tesla, dichiarando in un post su X lo scorso lunedì che l’azienda “andrà bene nel lungo periodo”. Dopotutto, nonostante il recente crollo, il titolo è ancora in rialzo del 46% rispetto all’anno scorso, e Musk resta la persona più ricca del mondo.

