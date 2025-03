Bending Spoons acquisisce l’app tedesca komoot

Bending Spoons, azienda tecnologica con sede in Italia, ha annunciato di aver completato l’acquisizione di komoot, piattaforma tedesca di pianificazione di percorsi per gli amanti dell’avventura e gli appassionati di attività outdoor di tutto il mondo.

Le app mobili e la piattaforma di komoot offrono strumenti avanzati per la pianificazione degli itinerari e la navigazione. Allo stesso tempo, un feed ricco di contenuti, con storie e avventure uniche, ispira la sua community di oltre 45 milioni di utenti a esplorare e condividere le proprie esperienze e raccomandazioni per attività outdoor.

LEGGI ANCHE: “Matrix, la prima startup andata male e l’unicorno italiano: a tu per tu con Luca Ferrari, ad di Bending Spoons

Komoot, nuovi obiettivi

“Da 17 anni lavoriamo per rendere le avventure outdoor accessibili a tutti”, commenta Markus Hallermann, ceo e co-fondatore di komoot. “Partendo da umili inizi nelle nostre stanze da studenti, abbiamo costruito komoot da zero e l’abbiamo fatta crescere fino ad avere 45 milioni di utenti, diventando la principale piattaforma del suo genere in Europa. Komoot ispira milioni di persone a esplorare gli spazi aperti, migliorando il benessere fisico e mentale, e continua a crescere in tutto il mondo. Tuttavia, ciò che ci ha portato fin qui non basta per fare il passo successivo. Far scalare un’azienda richiede una mentalità e delle abilità diverse rispetto a quelle necessarie per fondarla. Ecco perché riteniamo che Bending Spoons, con le sue competenze uniche nell’innovazione e nella crescita delle piattaforme, sia il partner ideale per guidare komoot verso il futuro”.

Luca Ferrari, ceo e co-fondatore di Bending Spoons, ha detto: “Siamo colpiti dai risultati ottenuti da komoot negli ultimi diciassette anni e guardiamo con entusiasmo al suo potenziale di crescita futura. Grazie alle competenze e alla piattaforma tecnologica di Bending Spoons, siamo certi di poter accompagnare komoot in un percorso di crescita e consolidamento per molti anni a venire.”

Advisor e investitori

Gli investitori che hanno sostenuto il percorso di komoot sono: KRW Schindler, Outdoor Secondary, MBG Beteiligungsges. Berlin-Brandenburg e LP Capital (Liquid Partners). Perella Weinberg Partners ha agito in qualità di advisor finanziario esclusivo di komoot, mentre Osborne Clarke si è occupato della consulenza legale.

Bending Spoons si è avvalsa del supporto di Freshfields in qualità di advisor legale. La due diligence finanziaria e fiscale è stata condotta da EY Advisory S.p.A. JP Morgan e Intesa Sanpaolo hanno agito in qualità di advisor finanziari.

La nascita di Bending Spoons

Bending Spoons è uno dei più grandi sviluppatori di app al mondo e ha chiuso il 2024 con un fatturato di 706 milioni di dollari e per il 2025 Ferrari prevede di andare “ben al di sopra del miliardo”. App e servizi hanno 300 milioni di utenti attivi mensili, i principali investitori sono Baillie Gifford, Cox Enterprises, Durable Capital, Highland Europe, Neuberger Berman, Nb Renaissance, Nuo Capital e Tamburi Investment Partners. “

Da quando avevo cinque o sei anni ho desiderato costruire qualcosa di grande, durevole ed eccezionale, anche se solo all’università ho capito che fare l’imprenditore era la mia strada”, ha detto recentemente a Forbes Italia Ferrari, che è figlio di una coppia di parrucchieri di Settimo di Pescantina, in Valpolicella, a pochi chilometri da Verona. Sul sito di Bending Spoons si legge: “Abbiamo solo superato la linea di partenza sulla strada per costruire una delle più grandi aziende di tutti i tempi”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .