Chill & Biz – Giovanni Arena

Giovanni Arena ha dato vita a Puoy, un progetto imprenditoriale che rilancia i viaggi di gruppo in ottica inclusiva e intergenerazionale.

Dopo numerosi anni di esperienze in viaggi di gruppo, Giovanni Arena ha deciso di offrire un servizio creato ad hoc per le persone che condividono la stessa passione e che desiderano uscire dalla propria comfort zone per scoprire nuove direzioni.

La nostra redazione ha deciso di intervistare Giovanni, nella nuova puntata di Chill&Biz, il video-podcast dedicato alle storie di successo attraverso le frontiere dei social media.

La puntata è stata condotta dal giornalista Matteo Chiamenti e da Andrea Agostini, CMO di Forbes Italia.

Il videopodcast della puntata di Chill & Biz con Giovanni Arena:

Qui sotto il podcast della puntata di Chill & Biz con Giovanni Arena:

