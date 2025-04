Benessere, divertimento, design e buon cibo: cos’è la linea Valtur Lifestyle di Nicolaus

Articolo tratto dal numero di aprile 2025 di Forbes Italia. Abbonati!

Intercettare le nuove tendenze del turismo, assecondando e stimolando una domanda in costante trasformazione attraverso un’offerta personalizzata. È il punto di forza della proposta del gruppo turistico Nicolaus, fondato da Giuseppe e Roberto Pagliara, che, dopo aver inserito in catalogo oltre 600 strutture distribuite nel mondo con la linea di prodotto Valtur Lifestyle, ha deciso di riorientare la propria offerta guardando a un segmento di mercato in grande crescita a livello internazionale.

Un made in Italy evoluto e contemporaneo, con standard di alto profilo, per un target di clientela con un preciso stile di vita, che cerca vacanze in cui si fondono relax e occasioni di intrattenimento, all’insegna di un benessere che pone al centro l’individuo.

L’inaugurazione

Valtur Lifestyle ha debuttato con l’inaugurazione, nel 2022, del Valtur Cervinia Cristallo Ski Resort, un resort cinque stelle totalmente ristrutturato dove vivere tutte le sfumature della montagna comodamente con gli sci ai piedi, grazie a un tapis roulant che parte dalla struttura, collegandola direttamente agli impianti di risalita e alle piste. A Valtur Cervinia, che si propone come capofila di una serie di location esclusive, si è già aggiunto il Valtur Gallipoli Beach Resort & Spa, la cui apertura è programmata per quest’estate.

Oltre la destinazione

Valtur apre dunque a un mondo dove l’offerta ricettiva va oltre quella della destinazione, dove, oltre alla montagna o al mare, si può godere di benessere, divertimento, buon cibo, design, moda, musica, tutto in un unico luogo. Un ruolo di primo piano è affidato a spazi wellness immersivi e all’avanguardia, con trattamenti completi e innovativi e uno studio del service design che rende l’esperienza un momento da ricordare.

Cruciali anche l’offerta gastronomica e la grande attenzione al supporto tecnologico, che permette di aumentare il comfort per gli ospiti e la sicurezza. A questo scopo, tutti i resort Valtur Lifestyle saranno caratterizzati da una sofisticata dotazione domotica e da un’app di resort per accedere facilmente a una serie di suggerimenti e servizi.

