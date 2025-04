Hilton e il lancio di collezioni esclusive, sfilate di moda e shooting fotografici 

Articolo tratto dal numero di aprile 2025 di Forbes Italia. Abbonati!

Esclusività e raffinatezza si intrecciano in RaRe, l’iniziativa di Hilton che vuole ridefinire il concetto di ospitalità per il mondo del lifestyle. Nato per creare esperienze fuori dall’ordinario, è più di un programma per eventi: rappresenta una visione e un manifesto di eleganza su misura, pensato per chi desidera trasformare ogni occasione in un’esperienza memorabile.

La scenografia di Hilton

Attraverso una selezione di sette celebri hotel italiani, Hilton offre il palcoscenico perfetto per lanciare collezioni esclusive, sfilate di moda, shooting fotografici e presentazioni che esaltano il made in Italy in tutte le sue forme. Da Roma a Venezia, dal Lago di Como alla Costa Smeralda, ogni struttura è una scenografia senza tempo, in cui il fascino della destinazione si fonde con l’arte dell’ospitalità. Circuito di spazi raffinati e curati nei minimi dettagli, in RaRe i servizi tailor-made disegnano un livello di eccellenza che va oltre la tradizione alberghiera, trasformando ogni soggiorno in un racconto fatto di carattere.

Il nuovo lusso a Roma

In un’epoca in cui l’esperienza è il nuovo lusso, il catalogo di Hilton propone scenari che si adattano perfettamente a momenti di ritrovo, presentazioni e incontri su misura per i settori del design, della moda e dell’arte. Ogni struttura della collezione è stata selezionata per la sua capacità di raccontare il fascino del luogo, con atmosfere che esaltano la bellezza del contesto e garantiscono un livello di servizio che rende ogni evento un’opera d’arte in movimento.

Nella capitale, il Rome Cavalieri, A Waldorf Astoria Hotel incarna lo splendore senza tempo della città. Affacciato su uno dei panorami più spettacolari della capitale, è un’ode all’arte e all’eleganza, con una collezione di capolavori che attraversa secoli di storia e una spa dove il benessere diventa un rituale.

Nel cuore della città, l’Aleph Rome Hotel, Curio Collection by Hilton combina inoltre linee moderne e dettagli Art Déco in un ambiente intimo e sofisticato, perfetto per eventi esclusivi che richiedono una location di charme e cosmopolita.

Altro indirizzo della capitale, Hilton Rome Eur La Lama, firmato dall’architetto Massimiliano Fuksas, è un nuovo gioiello, un’icona di design contemporaneo che riserva spazi versatili ideali per meeting ed eventi esclusivi. Il ristorante e il lounge bar ne fanno già un punto di riferimento nella zona e dintorni.

Venezia, Lago di Como, Costa Smeralda e Sorrento

Spostandosi nella Laguna di Venezia, si trova poi Hilton Molino Stucky Venice, una fusione di storia e contemporaneità in un antico edificio trasformato in destinazione suggestiva. Con la sua imponente architettura industriale e il rooftop bar più alto della città, l’albergo è una tela per scatti fotografici e lanci di collezioni che vogliono evocare l’eleganza veneziana sotto una luce nuova.

Sulle sponde di uno dei laghi più celebri del mondo, Hilton Lake Como si distingue per l’equilibrio tra fascino classico e contemporaneo. Gli eventi qui assumono una dimensione quasi cinematografica, grazie alla bellezza delle terrazze affacciate sull’acqua e agli interni dal design sofisticato.

In Sardegna, nel cuore della Costa Smeralda, Sulià House Porto Rotondo, Curio Collection by Hilton è una gemma nascosta che offre un’ospitalità discreta e raffinata, perfetta per ritiri esclusivi e celebrazioni riservate a un pubblico selezionato.

Infine, Hilton Sorrento Palace regala un’esperienza sospesa tra mare e cielo, con una vista senza pari sul Golfo di Napoli e spazi pensati per accogliere eventi dal respiro internazionale.

Arte, moda e design

In queste location, con una piattaforma di servizi su misura, RaRe diventa aggregatore di brand, designer, artisti e imprenditori. La moda trova il suo habitat naturale in questo progetto, grazie a sfilate che prendono vita in luoghi fuori dall’ordinario, in cui ogni spazio diventa un elemento narrativo da associare ai capi. Dai saloni affrescati alle terrazze con vista, dalle suite più maestose trasformate in temporary showroom alle sale private perfette per presentazioni esclusive, ogni evento diventa un’opera d’arte.

Gli shooting fotografici e i set cinematografici si rispecchiano nelle location di Hilton, trovando il contesto ideale per catturare la bellezza del made in Italy. Gli hotel diventano set per campagne pubblicitarie, editoriali di moda o produzioni che necessitano di un’atmosfera ricercata. Ma RaRe non si limita solo all’estetica e diventa aggregatore di contenuti e networking, attraverso eventi dedicati a designer emergenti, pop-up store per marchi di lifestyle e incontri d’affari in luoghi che stimolano la creatività e il confronto.

I servizi di Hilton

Gli ospiti delle strutture hanno a disposizione servizi personalizzati come cene private con chef d’eccellenza, creazioni di mixology, aree spa riservate e concierge capaci di soddisfare ogni richiesta. Inoltre, in un momento in cui la sostenibilità è un valore imprescindibile, RaRe ha integrato soluzioni eco-friendly per offrire eventi a zero emissioni, grazie a progetti di compensazione della CO2 e pratiche sostenibili che riducono l’impatto ambientale senza sacrificare il comfort o l’estetica.

Questo approccio consente di vivere esperienze lifestyle in modo responsabile, mantenendo alta l’attenzione per il pianeta e le comunità locali. Per chi cerca il meglio e vuole distinguersi, RaRe racchiude un mondo di bellezza e creatività, pronto ad accogliere le idee più audaci e trasformarle in realtà.

