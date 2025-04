Dalla blockchain all’Expo Island di Malta: chi è il giovane imprenditore Gianmarco Piccoli

BRANDVOICE – PAID PROGRAM | DBM Italia

Trentadue anni, una visione chiara e un’impresa che cresce con ritmi esponenziali: Gianmarco Piccoli è il volto di una nuova generazione di imprenditori italiani capaci di abbracciare l’innovazione, guidare il cambiamento e costruire ecosistemi reali, sostenibili e solidi.

“Volevo rendere accessibile e trasparente la blockchain”

Gianmarco Piccoli è vicepresidente e co-fondatore di DBM Italia. Dopo una prima parte di carriera da dipendente, ha scelto di fondare e portare al successo diverse startup innovative, sempre guidato da un obiettivo: facilitare l’accesso all’innovazione per le persone comuni, rendendo semplici strumenti complessi e creando opportunità dove prima c’era confusione o diffidenza. Il 14 gennaio 2023, a soli trent’anni, fonda DBM Italia.

“Una scommessa sul futuro, una risposta concreta a un bisogno di chiarezza e accessibilità nel mondo delle criptovalute. Mi hanno dato del folle. Pensavano volessi giocare coi soldi del Monopoli. Ma per me era il momento perfetto per entrare in un mercato che conoscevo da anni”, racconta. “Ho scelto il mining di Bitcoin come veicolo per democratizzare un’opportunità”. Il suo obiettivo è “costruire un’impresa che renda l’accesso alla blockchain semplice, trasparente e legale”.

Oggi DBM Italia è una realtà internazionale con sedi in Italia, Emirati Arabi, Francia, Svizzera, Bulgaria, e prossime aperture in Spagna, Messico, Colombia e Grecia. Conta oltre 10mila clienti, più di 4mila collaboratori e un fatturato che, partito da 3 milioni nel 2023, ha raggiunto i 20 milioni nel 2024 con l’obiettivo di toccare i 100 milioni entro il 2028.

DBUniversity

L’azienda offre servizi di mining di Bitcoin e Kaspa, una linea di integratori funzionali dedicati al biohacking (tracciati interamente in blockchain) e un’accademia: DBUniversity. “DBUniversity non è solo un polo formativo tecnico sulla blockchain e su Bitcoin. È un luogo dove si coltiva la crescita a 360 gradi: dalla vendita alla leadership, dallo sviluppo personale alla teologia, passando per la comunicazione, la consapevolezza e la cultura dell’impatto”, ha spiegato.

Tra i relatori Igor Sibaldi, figura di riferimento nel panorama della teologia e del pensiero evolutivo, Roberta Liguori, ironman e massima esperta italiana di pnl, Stefano Santori, biohacker e business coach, Francesco Marinelli, medico e nutrizionista, Giovanni Valenti, Omar De Tommaso, Richard Rizza e molti altri. Un ecosistema di mentori al servizio di una community affamata di trasformazione. “Attraiamo chi cerca crescita, in ogni forma. Che sia una nuova competenza, un nuovo business, una nuova versione di sé”.

Expo Island a Malta

È su questa spinta che Gianmarco Piccoli ha lanciato Expo Island, l’evento internazionale che si terrà il 24 e 25 maggio 2025 a San Julian, Malta. Un summit di visione e innovazione, che accoglierà mille partecipanti da tutto il mondo tra clienti, partner e leader del settore. In programma: storie di successo, formazione d’élite, nuove release di prodotti e la presentazione della roadmap DBM fino al 2028. Tra i relatori Gianmarco Piccoli, Enrico Mariti e Antonio Avitabile, co-fondatori di DBM; Francesco Marinelli, Stefano Santori, Richard Rizza, Roberta Liguori, Omar De Tommaso, Giovanni Valenti.

“Abbiamo scelto Malta per il suo potenziale umano, per la sua energia e perché volevamo una location che lasciasse il segno. Expo Island non sarà solo un evento. Sarà un messaggio. Un invito a credere nel cambiamento, ad abbracciare l’innovazione e ad affidarsi a un’impresa che ha scelto la trasparenza, la cultura e l’azione concreta come valori fondanti”, conclude.

