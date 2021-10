La startup tedesca di delivery istantaneo Gorillas chiude un finanziamento record di quasi 1 miliardo di dollari

Record di finanziamento per Gorillas. La società, leader di mercato europeo nella consegna istantanea di generi alimentari, ha raccolto quasi un miliardo di dollari con un round di finanziamento di Serie C. Si tratta del più grande finanziamento di un’azienda non quotata che il settore delle consegne di generi alimentari in Europa abbia mai visto fino ad oggi.

Il round è stato guidato dal colosso europeo di consegne Delivery Hero e ha incluso ulteriori finanziamenti da parte degli investitori esistenti Coatue Management, Dst Global, Fifth Wall, Tencent, Atlantic Food Labs, Fifth Wall, Greenoaks, A* e dai nuovi investitori Alanda Capital, G Squared, Macquarie Capital, MSA Capital e Thrive Capital. Un finanziamento che arriva sei mesi dopo la chiusura di un round di serie B da 290 milioni di dollari (ottenuto da Gorillas a marzo 2021) e che segue l’obiettivo di espansione e di crescita avviato da diversi mesi dalla società. Come dimostra l’ampliamento del team con figure senior di leadership globale. Tra cui spiccano gli inserimenti di Elmar Broscheit come cfo, Adrian Frenzel come coo e Deena Fox come cpo.

“La dimensione del round di finanziamento da parte di uno straordinario gruppo di investitori”, dice Kağan Sümer, ceo e fondatore di Gorillas, “sottolinea l’enorme potenziale di mercato che abbiamo di fronte. Con Delivery Hero abbiamo scelto un forte supporto strategico profondamente radicato nel mercato globale delle consegne, rinomato per la sua esperienza nello scalare in modo sostenibile un’azienda tedesca a livello internazionale. Abbiamo il miglior team del nostro settore, partner di rilievo e risorse finanziarie per rafforzare la nostra posizione di leader di mercato in Europa e oltre”

Dalla sua fondazione nel giugno 2020, Gorillas è cresciuta rapidamente fino a gestire oltre 180 magazzini in 9 mercati internazionali, consegnando oltre 4,5 milioni di ordini solo negli ultimi 6 mesi. A seguito di questa rapida crescita internazionale, Gorillas sta ora entrando nella fase successiva del proprio sviluppo, costruendo un’infrastruttura aziendale scalabile e robusta e accelerando la crescita futura.

Il capitale raccolto, quindi, consente a Gorillas di rafforzare la presenza nei mercati esistenti, investendo in modo più mirato in operatività, persone, tecnologia, marketing e infrastrutture finanziarie. Investimenti necessari per aiutare Gorillas a fornire continuamente un’eccellente esperienza per il cliente.