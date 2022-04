Giovanni Ferrero nella top ten dei miliardari più ricchi d’Europa

La ricchezza dei miliardari del Vecchio Continente è scesa sotto i 3mila miliardi di dollari a causa del calo dei mercati azionari e della guerra in Ucraina. Secondo Forbes, il numero totale di miliardari in Europa e la loro ricchezza aggregata sono dimuniti, anche come conseguenza dal forte calo delle fortune dei miliardari nella Russia colpita dalle sanzioni.

Nella classifica dei miliardari di Forbes del 2022, su un totale globale di 2.668 miliardari, che sommano 12,7 trilioni di dollari, l’Europa conta 592 miliardari, in calo rispetto ai 628 di un anno fa. La ricchezza complessiva dei miliardari europei è scesa dai 3mila miliardi di dollari dello scorso anno a 2.800 miliardi di dollari.

In calo anche i miliardari russi

La guerra russa in Ucraina, l’indebolimento del rublo russo e i valori stimati più bassi per le società russe hanno portato il numero di miliardari russi a 83 dai 117 dell’anno scorso. I miliardari russi hanno un patrimonio combinato ora di 320 miliardi di dollari, ben 263 miliardi di dollari in meno rispetto a un anno fa. Secondo le stime di Forbes, sei delle persone più ricche della Russia hanno perso più di 10 miliardi di dollari ciascuna. (Forbes ha calcolato i patrimoni netti utilizzando i prezzi delle azioni e i tassi di cambio valuta da venerdì 11 marzo 2022, il momento in cui il mercato azionario russo è stato chiuso. Da allora è stato riaperto, con numerose restrizioni commerciali, e alcuni titoli sono rimbalzati).

LEGGI ANCHE: “Gli oligarchi russi hanno già perso 126 miliardi di dollari per l’invasione dell’Ucraina”

L’imprenditore tech più ricco d’Europa

Il Paese europeo con il maggior numero di miliardari quest’anno è la Germania, con 134 per un valore complessivo di 608 miliardi di dollari. Anche la Francia rimane un punto di riferimento per i miliardari, soprattutto per le sue super maison di lusso e moda; la ricchezza totale dei 43 miliardari della nazione è aumentata del 7% dallo scorso anno arrivando a 550 miliardi di dollari. La Svezia, intanto, è l’oggetto misterioso: in un Paese di appena 10 milioni di persone, ci sono 45 miliardari.

Nel Regno Unito non sono tanto gli imprenditori britannici a prosperare, ma le imprese con sede a Londra con fondatori provenienti dall’estero. Lo svizzero Guillaume Pousaz, fondatore della fintech di pagamento con sede a Londra Checkout.com, è diventato l’imprenditore tecnologico più ricco d’Europa, con un patrimonio stimato di 23 miliardi di dollari, dopo un round di investimenti a gennaio.

L’Estonia ha avuto il suo primo miliardario grazie a Kristo Käärmann, cofondatore della startup londinese di pagamenti transfrontalieri Wise, mentre Revolut, la startup di digital banking con sede a Londra, ha continuato a crescere con il russo Nikolay Storonsky che ha raggiunto i 7,1 miliardi di dollari e il suo cofondatore ucraino Vlad Yatsenko che è arrivato a 1,1 miliardi di dollari.

Il vecchio e il nuovo

L’Europa ospita la terza persona più ricca del mondo, il capo di Lvmh Bernard Arnault, che, con una fortuna di 158 miliardi di dollari, siede dietro il numero uno della classifica Elon Musk con 219 miliardi di dollari e il numero due Jeff Bezos con 171 miliardi. Francoise Bettencourt Meyers di L’Oreal e Amancio Ortega di Zara si trovano rispettivamente al 14° e 23° posto della classifica dei più ricchi al mondo. Bettencourt Meyers è la donna più ricca del mondo.

I dieci miliardari europei più ricchi nella lista di Forbes del 2022 valgono complessivamente 590 miliardi di dollari, in aumento di 38 miliardi di dollari nell’ultimo anno. In confronto, i primi dieci miliardari più ricchi degli Stati Uniti valgono un totale di 1.200 miliardi di dollari, evidenziando la grande differenza tra la tecnologia quando si tratta di miliardari al vertice. Sette dei primi dieci miliardari statunitensi sono magnati della tecnologia che si sono arricchiti negli anni successivi all’adozione di massa del personal computer, di Internet e dei social media. L’Europa non ha invece miliardari tecnologici nella sua top 10.

La classifica dei più ricchi d’Europa del 2022

1. Bernard Arnault, Francia, 158 miliardi di dollari

2. Francoise Bettencourt Meyers, Francia, 74 miliardi di dollari

3. Amancio Ortega, Spagna, 59 miliardi di dollari

4. Dieter Schwarz, Germania, 47 miliardi di dollari

5. Rodolphe Saade, Francia, 41 miliardi di dollari

6. Francois Pinault, Francia, 40 miliardi di dollari

7. Klaus Michael Kuehne, Germania, 37 miliardi di dollari

8. Beate Heister & Karl Albrecht Jr, Germania, 36 miliardi di dollari

9. Giovanni Ferrero, Italia, 36 miliardi di dollari

10. Alain Wertheimer, Francia, 31 miliardi di dollari

10. Gerard Wertheimer, Francia, 31 miliardi di dollari

I Paesi nel dettaglio

Austria

Numero di miliardari: 11 (12 nel 2021)

Patrimonio totale netto: 61.7 miliardi di dollari(62.7 miliardi nel 2021)

Repubblica Ceca

Numero di miliardari: 9 (9 nel 2021)

Patrimonio totale netto: 49 miliardi di dollari (41.4 miliardi nel 2021)

Danimarca

Numero di miliardari: 9 (10 nel 2021)

Patrimonio totale netto: 57 miliardi di dollari (61.3 miliardi nel 2021)

Francia

Numero di miliardari: 43 (42 nel 2021)

Patrimonio totale netto: 550 miliardi di dollari (512.2 miliardi nel 2021)

Germania

Numero di miliardari: 134 (136 nel 2021)

Patrimonio totale netto: 608 miliardi di dollari (625 miliardi nel 2021)

Irlanda

Numero di miliardari: 9 (9 nel 2021)

Patrimonio totale netto: 54.8 miliardi di dollari (42.9 miliardi nel 2021)

Italia

Numero di miliardari: 52 (51 nel 2021)

Patrimonio totale netto: 194.5 miliardi di dollari (204.5 miliardi nel 2021)

Paesi Bassi

Numero di miliardari: 11 (12 nel 2021)

Patrimonio totale netto: 38 miliardi di dollari (43.8 miliardi nel 2021)

Norvegia

Numero di miliardari: 13 (12 nel 2021)

Patrimonio totale netto: 40.9 miliardi di dollari (38.3 miliardi nel 2021)

Russia

Numero di miliardari: 83 (117 nel 2021)

Patrimonio totale netto: 320.2 miliardi di dollari (583.9 miliardi nel 2021)

Spagna

Numero di miliardari: 27 (30 nel 2021)

Patrimonio totale netto: 116 miliardi di dollari (137 miliardi nel 2021)

Svezia

Numero di miliardari: 45 (41 nel 2021)

Patrimonio totale netto: 165.7 miliardi di dollari (182 miliardi nel 2021)

Svizzera

Numero di miliardari: 41 (40 nel 2021)

Patrimonio totale netto: 181.9 miliardi di dollari (145.5 miliardi nel 2021)

Regno Unito

Numero di miliardari: 49 (56 nel 2021)

Patrimonio totale netto: 199.1 miliardi di dollari (213.9 miliardi nel 2021)

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it Iscriviti