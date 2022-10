La Maserati FTributo Special Edition celebra Maria Teresa De Filippis, la prima donna a gareggiare in F1

Maria Teresa De Filippis, nata a Marigliano l’11 novembre 1926, è stata la prima donna che si riuscì a qualificarsi per un gran premio di Formula 1. Nell’ottobre del 1955, la De Filippis partecipò alla 39esima edizione della Targa Florio a bordo di una Maserati A6GCS, conquistando il nono posto assoluto. Quello fu il momento della svolta che la portò a diventare la prima donna a gareggiare in Formula 1 nel 1958, sempre a bordo di una Maserati.

La casa di Modena ha quindi deciso di celebrare questa donna così rivoluzionaria e all’avanguardia presentando, a distanza di 67 anni dalle imprese della De Filippis, la Maserati FTributo Special Edition, un’edizione speciale e a tiratura limitata disponibile per la berlina Ghibile e il suv Levante. La FTributo Special Edition si distingue per due esclusivi colori: Arancio Devil e Grigio Lamiera. Il primo, che è un arancione saturo, rappresenta un colore audace che richiama il soprannome di Maria Teresa, conosciuta anche come “la diavolessa”. Il Grigio Lamiera, invece, trae ispirazione dalla pista, dove spesso il Tridente è stata protagonista conquistando diversi successi.

Completano la personalizzazione degli esterni, i cerchi da 21” Anteo, per la Maserati Levante FTributo in Arancio Devil. La Ghibli FTributo prevede invece cerchi da 21” Titano nel nuovo colore Grigio Opaco. I dettagli dei cerchi sono blu cobalto esattamente come il badge specifico sul parafango e il logo del tridente sul Montante C. Scegliendo la tinta della carrozzeria Grigio Lamiera, il colore dei cerchi è Glossy Black, mentre i dettagli, il badge specifico e il logo tridente sono in arancione, così da creare il giusto contrasto.

All’interno dell’abitacolo il “gioco” dei colori della carrozzeria è ripreso nelle cuciture, blu cobalto e arancione abbinate alla pelle PienoFiore nera o arancione con pelle PienoFiore color cuoio. Al momento non sono stati resti noti gli allestimenti e i motori che potranno essere abbinati con questa edizione limitata.

