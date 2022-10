Patrimoni, Famiglie e Matrimoni: il nuovo podcast con Armando Cecatiello

Il nostro rapporto con i soldi, con le proprietà e in genere con il patrimonio è completamento cambiato.

Numerose sono le novità normative: il Parlamento, ma anche le Corti di merito e legittimità si sono dovute adeguare ai nuovi cambiamenti sociali. Numerose sono le novità legislative europee e sono sempre più frequenti i rapporti internazionali, in un mondo sempre più veloce dove è diventato sempre più facile muoversi e avere relazioni. Sono cambiate le aspettative di vita, così come numerose sono le declinazioni della famiglia.

Riguardo al patrimonio, i beni che prima erano considerati importanti per le famiglie, le case, i terreni e le proprietà in genere, ora possono essere visti come un peso. Si è passati dall’importanza di possedere le cose, alla preferenza della disponibilità al bisogno.

Come regolarsi in una società dove tutto diviene fluido ed è in continua evoluzione e dove sempre più complesse sono le questioni patrimoniali?

Manca ora, come mancava venti anni fa, una corretta informazione sui diritti fondamentali, sulle regole e le conseguenze delle scelte personali che, come vedremo, hanno sempre ripercussioni sul patrimonio e sul futuro non solo del singolo che le fa, ma anche delle persone che gli sono più vicine.

Sposarsi, mettere al mondo un figlio, separarsi, divorziare, ma anche fare un regalo importante, stipulare una polizza assicurativa, scegliere un fondo pensione, cambiare lavoro, dedicarsi a una attività imprenditoriale, cambiare residenza e Paese, hanno conseguenze su di noi ma anche sugli altri; conseguenze non solo nelle relazioni personali ma anche nelle questioni economiche, sì che devono essere ben ponderate e valutate.

Da qui la necessità di informarsi ed essere aggiornati in una società che è in continua evoluzione e mutazione.

Il podcast Patrimoni, Famiglie e Matrimoni, condotto dall’avvocato matrimonialista e patrimonialista Armando Cecatiello, è dedicato a tutti coloro che vogliono prendere decisioni consapevoli e ben ponderate. Potrete sentire dalla sua viva voce approfondimenti sui temi trattati nell’omonimo libro Patrimoni, Famiglie e Matrimoni. Conoscere i propri diritti e doveri per scelte consapevoli e serene (edizioni BFC Books, in collaborazione con Forbes Italia).

Il podcast Patrimoni, Famiglie e Matrimoni vuole offrire a tutti uno strumento per conoscere le possibilità che ci vengono date dalle normative nazionali ma anche internazionali per tutelare noi stessi e le persone a noi care.

Questi i temi trattati nella prima serie del podcast:

introduzione e presentazione del podcast;

modelli familiari tradizionali: matrimonio civile e religioso;

altri modelli di famiglia: le unioni civili, i contratti di convivenza, le coppie di fatto e le tutele;

comunione dei beni: la comunione legale e la cessazione della comunione;

separazione dei beni;

patti prematrimoniali e applicazione della legge straniera;

strumenti di protezione del patrimonio: il Fondo patrimoniale e il Trust;

Trust familiare: la Fondazione di famiglia e il Vincolo di destinazione;

assicurazioni e altri strumenti protettivi e preventivi: le polizze vita e altri strumenti di segregazione assicurativa.

Appuntamento a lunedì 24 con l’introduzione e le prime due puntate.

L’autore

Armando Cecatiello è avvocato a Milano e Lugano, da oltre venticinque anni si occupa di diritto di famiglia e delle persone e di tutela dei patrimoni sia in ambito nazionale che internazionale. Attento studioso dei metodi alternativi al contenzioso, fautore della multidisciplinarietà, ha sviluppato le proprie ricerche in ambito di diritto di famiglia, negoziazione e pratica collaborativa in Italia, Svizzera, Stati Uniti e Gran Bretagna.

È mediatore, avvocato collaborativo, formatore alla pratica collaborativa. Ha fondato Soccorso Rosa Onlus, associazione che si occupa della prevenzione e dello studio della violenza di genere. È studioso appassionato, autore di diversi articoli e pubblicazioni in materia di diritto di famiglia e tutela dei minori.

