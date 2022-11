Patrimoni, Famiglie e Matrimoni – Al via la seconda stagione del podcast: la Separazione

Iniziano i nuovi episodi del podcast di Armando Cecatiello dedicati al tema della famiglia.

Nella prima stagione, di carattere più generale, l’attenzione è stata dedicata ai modelli famigliari, tradizionali e non, ai regimi patrimoniali e agli strumenti di protezione del patrimonio. La seconda, che inizia oggi con l’introduzione e il primo episodio sulla separazione, approfondirà invece il tema della crisi della famiglia.

Il podcast Patrimoni, Famiglie e Matrimoni vuole offrire a tutti uno strumento per conoscere le possibilità date dalle normative nazionali e anche internazionali, per prendere decisioni consapevoli e ben ponderate per tutelare sé stessi e le persone care.

I temi trattati approfondiscono alcuni parti dell’omonimo libro di Armando Cecatiello, Patrimoni, Famiglie e Matrimoni. Conoscere i propri diritti e doveri per scelte consapevoli e serene (edizioni BFC Books, in collaborazione con Forbes Italia).

La seconda stagione

Questi gli argomenti esaminati nella seconda serie del podcast.

Crisi della famiglia (presentazione).

Separazione: consensuale e giudiziale.

Conseguenze della separazione: assegni per coniuge e figli.

Divorzio: congiunto e giudiziale.

Affidamento e collocamento dei figli minori.

Effetti del divorzio e ripercussioni sul patrimonio famigliare: assegno divorzile e TFR.

Scioglimento delle unioni civili.

Tutela della convivenza e tutela dei figli delle coppie non sposate.

Separarsi bene, i metodi alternativi per la risoluzione del conflitto famigliare: mediazione famigliare, negoziazione assistita, accordo davanti all’Ufficiale dello stato civile.

Gli episodi

Ascolta “Presentazione seconda stagione” su Spreaker.

Ascolta “La Separazione” su Spreaker.

L’autore

Armando Cecatiello è avvocato a Milano e Lugano, da oltre venticinque anni si occupa di diritto di famiglia e delle persone e di tutela dei patrimoni sia in ambito nazionale che internazionale. Attento studioso dei metodi alternativi al contenzioso, fautore della multidisciplinarietà, ha sviluppato le proprie ricerche in ambito di diritto di famiglia, negoziazione e pratica collaborativa in Italia, Svizzera, Stati Uniti e Gran Bretagna.

È mediatore, avvocato collaborativo, formatore alla pratica collaborativa. Ha fondato Soccorso Rosa Onlus, associazione che si occupa della prevenzione e dello studio della violenza di genere. È studioso appassionato, autore di diversi articoli e pubblicazioni in materia di diritto di famiglia e tutela dei minori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it QUI.