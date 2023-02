Continua la crescita di Notarify, la startup di notarizzazione in blockchain

La notarizzazione digitale, processo finalizzato a garantire autenticità e integrità di documenti attraverso la blockchain, è sempre più diffusa in Italia. I motivi sono ben evidenziati

dall’Osservatorio Blockchain and Distributed Ledger

della School of Management del Politecnico di Milano secondo il quale le aziende, che sviluppano progetti che uniscono business tradizionali e tecnologie blockchain, riescono a migliorare i loro processi esistenti. Tra i vantaggi rilevati dall’Osservatorio: una semplificazione dell’accesso e della condivisione dei dati (nel 56% dei casi), una maggiore garanzia di trasparenza e immutabilità delle informazioni (38%) e la realizzazione di processi affidabili attraverso gli smart contract (6%).

Chi sulla notarizzazione digitale ha costruito in poco tempo la propria good reputation a livello nazionale è la startup Notarify. Fondata nel 2018, Notarify utilizza la tecnologia blockchain per garantire la sicurezza e l’immutabilità di ogni tipo di documento, rendendo la notarizzazione in blockchain un processo veloce, affidabile e semplice, ossia accessibile a un pubblico molto ampio. Ma non solo, le soluzioni sviluppate da Notarify sono scalabili, green e facilmente integrabili nei processi aziendali.

Crif investe in Notarify

Crif, azienda globale specializzata in sistemi di informazioni creditizie e di business information, ha deciso di investire in Notarify. Questa iniezione di risorse economiche consentirà alla startup di continuare la sua missione di semplificare il processo di notarizzazione in blockchain e fornire un servizio sicuro, efficiente ed accessibile a individui e aziende.

“Siamo molto orgogliosi dell’investimento di Crif in Notarify, che rafforza la nostra partnership commerciale e ci permette di accelerare la crescita e la diffusione della nostra soluzione innovativa per la gestione digitale con prova legale dei documenti”. Ha dichiarato Federico Monti, Founder & Ceo di Notarify. “Questo investimento rappresenta una testimonianza dell’impegno di Notarify nel semplificare, digitalizzare, certificare e tracciare i processi di gestione documentale, a vantaggio di imprese e privati, con un particolare focus nei settori della finanza e delle assicurazioni. Siamo entusiasti di lavorare a stretto contatto con Crif per consolidare la nostra leadership di mercato e portare un valore sempre più ampio ai nostri clienti, nonché per realizzare i nostri ambiziosi obiettivi a lungo termine”.

Un premio per la startup della notarizzazione digitale

A pochi giorni di distanza dall’annuncio di questo nuovo investimento, Notarify ha conquistato anche un altro traguardo: il riconoscimento formale della qualità del servizio Perizia in Blockchain. Sviluppato dalla startup, insieme al system integrator Betacom, per Banca Mediolanum e Mediolanum Assicurazioni, il servizio ha conquistato il premio Insurance Awards 2023 della testata di Milano Finanza nella categoria Insurance Elite – Prodotto/Servizio: Famiglia ed Abitazione. Il cliente finale, la persona comune, tramite il servizio di video perizia faidate può censire i beni di valore in suo possesso e ottenere, in caso di sinistro, l’azzeramento della franchigia. Infatti le informazioni registrate vengono criptate e ricevono una certificazione digitale in blockchain, creando un attestato con prova legale e garantendo, allo stesso tempo, l’inalterabilità dei dati, in modo che non ci siano possibili controversie sullo stato originale dei beni in caso di sinistro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it QUI.