YouTube sta lavorando su nuovi strumenti per i suoi creator basati sull’intelligenza artificiale

Mentre Microsoft e OpenAI annunciano investimenti multimiliardari sull’intelligenza artificiale, gli altri giganti del web cercano di tenere il passo. Come annunciato da Bloomberg,ha iniziato a lavorare su nuovi strumenti basati sull’intelligenza artificiale.

In particolare, la piattaforma di proprietà di Google prevede di includere diverse funzionalità per tutti i suoi creator che cambieranno le modalità di fare video:

“I creator saranno in grado di ampliare la loro narrazione e aumentare il loro valore di produzione, dallo scambio virtuale di abiti alla creazione di un’ambientazione cinematografica fantastica attraverso le capacità generative dell’IA”, ha dichiarato il nuovo ceo della piattaforma Neal Mohan in una lettera rivolta a tutta la community.

Il ceo non ha dato tempistiche precise, ma ha ribadito gli sforzi del team per lanciare le nuove funzionalità nel breve periodo. “Ci siamo presi i tempi necessari per sviluppare queste funzionalità in modo cauto e ponderato. Nei prossimi mesi svilupperemo strumenti per i creator con cui ciascuno potrà adottare questa tecnologia in modo responsabile”, ha proseguito Mohan.

Non solo intelligenza artificiale: le alte funzionalità di YouTube

Nella sua lettera, Mohan ha elencato quelle che sono le altre funzionalità su cui sta lavorando la piattaforma. Tra queste c’è l’offerta di podcast audio e video a tutte le persone che utilizzano YouTube Music negli Stati Uniti, servizio che verrà esteso anche in altre aree geografiche.

Entro la fine dell’anno, l’integrazione RSS offrirà ai podcaster un altro modo per caricare i loro programmi su YouTube e fornire alle persone più opzioni di ascolto.

Ma non solo. Entro il 2023 verrà lanciato uno strumento che permetterà ai creator di registrare uno short in un layout affiancato da un video di YouTube in modo da consentire la loro partecipazione con una reaction.

