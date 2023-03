EdiliziAcrobatica si espande in Medio Oriente e acquisisce un gruppo emiratino specializzato in servizi di pulizia

Il gruppo Enigma

Da Genova fino agli Emirati Arabi, il passo vale 7,2 milioni di euro. È quanto speso da EdiliziAcrobatica , società specializzata in lavoro di ristrutturazione di esterni con sede operativa nel capoluogo ligure, che ha sottoscritto un contratto vincolante per l’acquisizione del 51% del capitale sociale di Enigma Capital Investments LLC, gruppo di Dubai, attivo in tutto il Medio Oriente nel settore edile. Con tale operazione EdiliziAcrobatica si pone l’obiettivo di espandere le proprie operazioni commerciali nel continente asiatico, integrando la già ricca offerta di Enigma Capital presente sul territorio.

Il gruppo degli Emirati detiene infatti la proprietà di quattro società impegnate nell’attività di “rope access”, di servizi di pulizia degli edifici residenziali e commerciali e di facility management, e si avvale della collaborazione di 400 operatori in Medio Oriente. Nel 2021 ha generato ricavi per 6,4 milioni di euro, con un utile netto di 841mila euro.

“Vogliamo rivoluzionare il mondo dell’edilizia”

“Il mercato degli Emirati Arabi è caratterizzato da un’alta percentuale di palazzi sui quali i nostri interventi riusciranno a fare un’enorme differenza, sia in termini di costi che di rapidità di esecuzione e sicurezza”, ha commentato Riccardo Iovino, ceo e founder di EdiliziAcrobatica, società quotata sul mercato Euronext Growth Milan ed Euronext Growth Parigi. “Il nostro modello di business, che si è rivelato vincente in Italia, Francia, Spagna e Principato di Monaco, farà la differenza anche in tutto il Medio Oriente. Siamo certi che si tratti di un nuovo inizio, una prima bandierina Acrobatica che sarà il preludio di molte altre bandierine che pianteremo nel mondo. Non abbiamo mai nascosto il nostro principale obiettivo: rivoluzionare il modo di fare edilizia”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it QUI.