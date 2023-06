Patrick Cohen diventa ceo di Axa Europa. Guiderà anche l’attività del business salute

Novità in casa Axa. In vista del lancio del prossimo piano strategico che sarà presentato nel corso del primo trimestre 2024, il gruppo ha apportato diversi cambiamenti all’interno del proprio comitato direttivo. In particolare, Patrick Cohen, attuale ceo di Axa Francia e già ceo di Axa Italia fino al 2021, è stato nominato ceo di Axa Europa, il più grande perimetro business del gruppo.

Succederà ad Antimo Perretta, che andrà in pensione a fine 24 e nel frattempo resterà per accompagnare la transizione, collaborando direttamente con Thomas Buberl, ad di Axa, al quale Cohen ha rivolto la sua riconoscenza per la fiducia e il sostegno.

“Sono molto felice che Patrick Cohen stia assumendo la supervisione delle nostre operazioni europee e dello sviluppo della nostra attività sanitaria internazionale”, ha dichiarato lo stesso Buberl. “Patrick ha guidato con successo Axa France, sia in termini di trasformazione e prestazione”, ha aggiunto.

Patrick Cohen supervisionerà anche le attività del business salute a livello internazionale, oggi frammentate tra differenti entità. Una decisione che riflette inevitabilmente il percorso di Cohen, che nei due anni alla guida di Axa France ha portato risultati record in termini di modernizzazione e soddisfazione clienti, risolvendo anche la controversia tra compagnia e clienti ristoratori che avevano dovuto sospendere l’attività durante il lockdown.

