Così Evertreen accompagna le aziende nel percorso verso la sostenibilità

Le aziende di tutto il mondo si trovano sotto crescente pressione da parte di clienti e investitori per adottare misure sostenibili. Questo fenomeno è particolarmente complesso per le piccole imprese, che spesso non sanno come introdurre tali misure in modo efficace, evitando al contempo accuse di greenwashing.

Evertreen.com nasce per semplificare questo processo, offrendo alle aziende una soluzione concreta per integrarsi attivamente nella lotta alla crisi climatica attraverso la riforestazione e la compensazione delle emissioni di CO2. Con oltre cinquantamila utenti in tutto il mondo, due milioni di alberi già piantati e l’obiettivo di piantarne altri cinquanta milioni entr il 2030, Evertreen rappresenta un modello di innovazione e trasparenza nel settore della sostenibilità.

L’idea nasce da due under 30: Daniele Ciufo e Luca Giordaniello, che hanno fondato la piattaforma nel 2020. Entrambi hanno completato studi e percorsi professionali in ambito finanziario all’estero, per poi applicare le conoscenze acquisite nella guida strategica e nella crescita della piattaforma. “Tutti vogliono sostenere la lotta contro il cambiamento climatico, ma molti pensano che siano le istituzioni e i governi gli unici a poter agire. Evertreen nasce dalla necessità di offrire una soluzione semplice, trasparente e intuitiva, che consenta a chiunque di agire direttamente e supportare attivamente questa causa, con un semplice click.” Raccontano i due fondatori.

Come funziona e i benefici per le aziende partner

La piattaforma consente di integrare la riforestazione nei modelli di business attraverso soluzioni innovative e personalizzate. Regalare alberi ai dipendenti, ad esempio, diventa un gesto carico di valore simbolico e concreto, un benefit aziendale che rafforza il senso di appartenenza e celebra successi aziendali o personali. Le aziende possono anche coinvolgere i clienti, regalando alberi per ogni servizio o prodotto venduto, incentivando le vendite, fidelizzando il pubblico e legando il marchio a un messaggio di sostenibilità reale.

Le aziende possono accedere a video personalizzati e foto dei progetti supportati, per monitorare il loro impatto e promuovere l’iniziativa, rafforzando così il proprio brand e l’immagine aziendale. Inoltre, ogni albero finanziato è monitorato passo dopo passo grazie a una tecnologia di monitoraggio satellitare, che consente di tracciare in tempo reale i progressi e fornire report dettagliati e verificabili. In questo modo, le aziende possono dimostrare in maniera trasparente e concreta il proprio contributo all’ambiente, evitando accuse di greenwashing e rafforzando la loro reputazione agli occhi di clienti e investitori.

L’impatto di Evertreen, ben oltre i benefici ambientali

Evertreen non si limita a promuovere la riforestazione: i suoi progetti abbracciano una visione olistica della sostenibilità, contribuendo a numerosi Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, tra cui la lotta alla povertà e alla fame. La piattaforma collabora infatti direttamente con agricoltori locali, offrendo loro formazione e un impiego stabile per migliorare le condizioni di vita delle loro famiglie. L’impatto si estende ben oltre la compensazione della CO2, poiché l’iniziativa sostiene lo sviluppo di intere comunità, offrendo opportunità educative e digitali, creando così un circolo virtuoso che intreccia benessere ambientale e sociale.

In un mondo in cui la sostenibilità non è più una scelta ma una necessità, Evertreen offre un’opportunità concreta per le aziende di fare la differenza, dimostrando che impegno ambientale e successo economico possono coesistere in modo armonioso. Grazie a Daniele e Luca, due giovani visionari italiani, il futuro della riforestazione e della sostenibilità aziendale appare sempre più verde e promettente.

