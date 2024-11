Le reazioni dei mercati alla vittoria di Trump: Bitcoin sfonda i 75mila dollari. Tesla e Trump Media volano

Nonostante la minaccia di imporre nuovi dazi contro l’Ue, la vittoria di Donald Trump non ha scosso i mercati del vecchio continente. Anzi, tutto il contrario. Il nostro Ftse Mib sta guadagnando l’1,3%, così come il Dax e l’Eurostoxx. Fanno ancora meglio il Cac 40 (1,93%) e l’Ibex 35 che sfonda il 2% (2,20%). Positiva è stata anche la chiusura del Nikkei che, alle prime ore del mattino – in scia anche alle prime proiezioni americane – ha fatto registrare una crescita del 2,61%. Male invece l’Hang Seng, che ha chiuso in discesa del 2,23%.

Ovviamente già diverse sono state le reazioni sui social dei vari leader europei. “A nome mio e del Governo italiano, le più sincere congratulazioni al Presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump. Italia e Stati Uniti sono Nazioni ‘sorelle’, legate da un’alleanza incrollabile, valori comuni e una storica amicizia. È un legame strategico, che sono certa ora rafforzeremo ancora di più. Buon lavoro Presidente”, ha scritto su X la premier Giorgia Meloni.

Sulla stessa scia anche il post della presidente della Commissione europea, Ursula Von Der Leyen. “Mi congratulo sentitamente con Donald Trump. L’Unione Europea e gli Stati Uniti sono più che semplici alleati. Siamo legati da una vera e propria partnership tra i nostri popoli, che unisce 800 milioni di cittadini. Lavoriamo quindi insieme per un programma transatlantico forte che continui a dare risultati”.

Volano Tesla e Trump Media

In attesa dell’apertura di Wall Street, prevista in crescita per tutti e tre i principali indici, Nasdaq, Dow Jones e S&P500, sono soprattutto due i titoli che stanno attirando l’attenzione per ovvi motivi: Tesla e Trump Media. Il primo, grazie anche alla storica alleanza stipulata tra Trump ed Elon Musk (che ha festeggiato con più post sul suo X la vittoria del tycoon), è previsto in ascesa di oltre il 13%. Il secondo, ovviamente legato al neo presidente, è previsto addirittura in rialzo di oltre il 28%. Rally che, se confermato durante la seduta, permetterà a entrambi di arricchire notevolmente i loro rispettivi patrimoni.

Boom delle cripto

Il ritorno alla Casa Bianca di Trump sta facendo gioire gli investitori cripto. Al momento Bitcoin, dopo aver fatto registrare il suo massimo storico, sfondando il muro dei 75mila dollari, sta guadagnando quasi l’8%, scambiando in area 73.723 dollari. Sugli stessi guadagni anche Ether, che scambia intorno ai 2.619 dollari. Un rally che non sorprende vista la posizione nettamente a favore di Trump, che, oltre ad aver lanciato lo scorso agosto una nuova piattaforma di criptovalute “The DeFiant Ones” (nome che gioca sul concetto di finanza decentralizzata), possiede secondo The Verge, 1 e 5 milioni di dollari in una “chiave virtuale di ethereum”.

