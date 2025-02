UniCredit conferma: “Abbiamo il 4,1% di Generali”. Delfin e Caltagirone alla finestra

Un nuovo colpo di scena arricchisce la telenevola tra Mps, Mediobanca e Generali. UniCredit ha rivelato di “aver acquisito nel tempo sul mercato” il 4,1% del leone triestino e un’ulteriore quota addizionale pari a circa lo 0,6%, “detenuta come sottostante dell’ordinaria attività per i clienti e relative coperture”, ha specificato l’istituto diretto da Orcel in una nota ufficiale. Una mossa che ha accelerato gli scambi a Piazza Affari (Generali sta guadagnando poco più dell’1 per cento) e che sbaraglia ulteriormente le carte in vista dell’assemblea dell’8 maggio per il rinnovo del consiglio di amministrazione della stessa Generali.

Delfin primo azionista di Generali?

Anche se UniCredit afferma di “non avere un interesse strategico in Generali” e di rimanere “pienamente concentrata sull’esecuzione del piano UniCredit Unlocked, sull’offerta di scambio in corso su Banco Bpm e sull’investimento in Commerzbank“, è evidente che la quota in suo possesso potrebbe far gola ai due protagonisti principali dell’operazione Mps-Mediobanca.

Stiamo parlando del miliardario italiano Francesco Gaetano Caltagirone e di Delfin, holding della famiglia Del Vecchio. Insieme, infatti, detengono il 14,7% di Mps (Caltagirone il 5,07%, la Delfin il 9,7%), il 27,5% di Mediobanca (rispettivamente il 7,7% e il 19,8% ) e quasi il 17% di Generali (Caltagirone circa il 7% e Delfin il 9,93%). Peraltro, qualora la stessa Delfin comprasse la quota di UniCredit diventerebbe primo azionista di Generali, superando la stessa Mediobanca che attualmente detiene il 13,10%. Una mossa non banale quella di Orcel che potrebbe anche essere fatta pesare nel prosieguo dell’ops lanciata da UniCredit su Banco Bpm.

Intanto Mediobanca aveva rispedito al mittente l’offerta di Mps

Solamente la scorsa settimana, il cda di Mediobanca ha respinto duramente l’offerta presentata da Mps, definendola “contraria agli interessi della società e non concordata”. Aggiungendo che ritiene “l’offerta priva di motivazioni industriali e finanziarie e pertanto distruttiva per Mediobanca”.

