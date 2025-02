Titoli tech sotto pressione a Wall Street. Crolla il patrimonio dei più ricchi del mondo

Forti cali degli indici a Wall Street con i titoli tech che hanno subìto le maggiori perdite, in un clima in un cui gli investitori sembrano aver perso la fiducia nell’economia statunitense e in Trump. I cali diffusi del comparto tecnologico hanno spinto al ribasso anche i patrimoni dei più ricchi del mondo.

Sotto la parità il Dow Jones, che scende a 43.240 punti, con uno calo percentuale dello 0,45%. L’S&P-500 ha sofferto di forti vendite e ha archiviato la seduta a 5.862 punti. Pessimo il Nasdaq 100 (-2,75%). Tra i titoli peggiori Nvidia che, dopo aver pubblicato la trimestrale, cade a Wall Street perdendo l’8,48%. Seduta negativa anche per Amazon, -2,62%; Intel -1,83% e Microsoft, -1,80%.

Lo scenario dell’economia statunitense

Oltre ai timori dell’impatto dei dazi preannunciati da Trump all’Ue, che si aggiungono a quelli verso Canada, Messico e Cina già annunciati. Ad appesantire il quadro generale anche i recenti dati macro come le richieste sussidi disoccupazione che, nella settimana del 21 febbraio su base settimanale si sono assestate a 242.000 unità, in aumento rispetto al precedente 220.000 (la previsione era 222.000). Non arrivano buone notizie nemmeno sul fronte della crescita, con il dato del Pil che nella seconda lettura è stato indicato a +2,3% su base trimestrale reiterando quella preliminare. Il dato diffuso dal Dipartimento del Commercio americano è però in ribasso rispetto al +3,1% del trimestre precedente.

Crolla il patrimonio dei più ricchi del mondo

A farne le spese, secondo le stime della Real time billionaires di Forbes, anche i più ricchi del mondo che hanno subito perdite miliardarie. Scossone per Jensen Huang, fondatore e ceo di Nvidia, il cui patrimonio è crollato di oltre l’8%, di 9,6 miliardi di dollari, a circa 105 miliardi. Forte calo anche per Larry Ellison, fondatore di Oracle, che “perde” 8,7 miliardi di dollari a seguito della pesante seduta per il titolo, -4,47%. Il patrimonio di Michael Dell è invece calato di 5,9 miliardi di dollari, quello di Mark Zuckeberg di 5,3 miliardi e quello di Jeff Bezos di 5,1 miliardi.

Anche la persona più ricca del mondo, Elon Musk, ha visto il suo patrimonio scendere di circa 5 miliardi di dollari, con il titolo Tesla che ha chiuso la seduta di ieri del 3.04%. A pesare sull’azienda di veicoli elettrici le vendite in Europa che sono diminuite di circa il 45% nell’ultimo mese, nonostante le aziende rivali di veicoli elettrici abbiano registrato una domanda maggiore.

Nella top ten dei miliardari più ricchi del mondo solo Warren Buffett (in sesta posizione) è risultato in controtendenza, “guadagnando” 2,6 miliardi di dollari. Le azioni della sua Berkshire Hathaway hanno raggiunto un massimo storico a inizio settimana, forte di una solida trimestrale società che ha registrato profitti operativi record.

