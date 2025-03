Come questi ex trader sono diventati miliardari grazie alla loro azienda di cloud IA

I tre co-fondatori della startup di cloud computing CoreWeave, Michael Intrator, Brian Venturo e Brannin McBee, e il membro del consiglio di amministrazione Jack Cogen sono ora miliardari, stima Forbes, secondo le informazioni rivelate sulle loro partecipazioni e sulle vendite al mercato privato nel prospetto di offerta pubblica iniziale della società depositato lunedì.

IA, 4 nuovi miliardari

Il ceo Intrator, il chief strategy officer Venturo e il chief development officer McBee possiedono rispettivamente il 15%, il 9% e il 7% delle azioni di CoreWeave, mentre Cogen ne possiede il 5%. CoreWeave non ha ancora fissato il prezzo della sua offerta pubblica di azioni, ma in base a una vendita al mercato privato di alcune azioni CoreWeave in ottobre che implicava una valutazione di circa 20 miliardi di dollari, i quattro uomini detengono partecipazioni in CoreWeave per un valore di oltre 1 miliardo di dollari ciascuno. Hanno anche incassato più di quanto farebbe il tipico fondatore pre-IPO: i tre cofondatori e Cogen hanno venduto ciascuno più di 150 milioni di dollari di azioni CoreWeave (prima delle tasse) come parte delle vendite sul mercato privato nel 2023 e nel 2024.

Secondo le stime di Forbes, Intrator vale ora 3,1 miliardi di dollari, Venturo 2 miliardi di dollari, McBee 1,5 miliardi di dollari e Cogen 1,2 miliardi di dollari. Un portavoce di CoreWeave non ha risposto a una richiesta di commento.

La storia e il modello di business di CoreWeave

I cofondatori di CoreWeave non si aspettavano di creare un’azienda all’avanguardia nel boom dell’intelligenza artificiale. Nel 2017, i tre allora trader di materie prime avevano accumulato una scorta di chip Nvidia per estrarre criptovaluta per la loro nuova azienda, Atlantic Crypto. Due anni dopo, l’hanno rinominata CoreWeave e hanno spostato il modello di business verso la costruzione di data center e la vendita di potenza di calcolo ad aziende che non avevano abbastanza server GPU di loro proprietà, sistemi di archiviazione composti da circuiti elettronici chiamati unità di elaborazione grafica.

Dopo che OpenAI ha rilasciato ChatGPT nel 2022 e ha scatenato una specie di tempesta di intelligenza artificiale, i clienti di CoreWeave sono diventati sempre più aziende di intelligenza artificiale. Ora, secondo la nuova documentazione dell’azienda, i clienti più importanti di CoreWeave sono Microsoft, IBM, Meta, NVIDIA e i laboratori di intelligenza artificiale da miliardi di dollari Cohere e Mistral.

“Quello che abbiamo fatto è stato dire, ‘Ehi, c’è un modo nuovo ed emergente in cui l’elaborazione verrà utilizzata in futuro”, ha detto Intrator a Forbes nel 2024. “Di cosa avranno bisogno per avere il maggior successo possibile?'”

Con l’aumento della domanda di GPU, CoreWeave si è trovata nel posto giusto al momento giusto. Come risultato di diversi round di investimenti, la sua valutazione è aumentata da circa 2 miliardi di $ a maggio 2023 a 19 miliardi di $ a maggio 2024 e, secondo Reuters, potrebbe puntare a una valutazione di 35 miliardi di $ o superiore quando si quoterà in Borsa. Anche i ricavi sono aumentati, da 230 milioni di $ nel 2023 a 1,92 miliardi di $ nel 2024, secondo la documentazione Ipo. Ma lo stesso è accaduto alle perdite nette, che sono cresciute di quasi il 50% a 860 milioni di $ nel 2024. Costruire data center è costoso e CoreWeave ne ha 32 con oltre 250.000 GPU in esecuzione alla fine del 2024.

La valutazione dell’azienda

I co-fondatori di CoreWeave sono tutti miliardari in parte a causa dell’enorme valutazione dell’azienda, che potrebbe renderla una delle più grandi Ipo da quando i mercati pubblici hanno rallentato nel 2022. Ma sono anche riusciti a mantenere abbastanza azioni dell’azienda perché non hanno raccolto tanti finanziamenti azionari come una tipica società tecnologica sostenuta da venture capital. Secondo la documentazione, CoreWeave ha raccolto 14,5 miliardi di $ in finanziamenti su 12 finanziamenti, ma più di due terzi erano debiti.

L’ultimo grande round di finanziamenti di CoreWeave, ad esempio, è stato un round di debito da 7,6 miliardi di $ guidato dai gestori patrimoniali Magnetar, il primo e più grande sostenitore di CoreWeave, e Blackstone; secondo il documento Ipo, è stato “uno dei più grandi finanziamenti di debito privato della storia”.

Un altro investitore degno di nota di CoreWeave: Les Wexner, il miliardario di Victoria’s Secret che si è dimesso dalla sua azienda L Brands nel 2020 a causa dell’esame dei suoi legami con il condannato per reati sessuali Jeffrey Epstein e ha svolto un ruolo cruciale in uno dei più grandi progetti di semiconduttori della storia. Ora possiede una quota del 4,4% nella società tramite il Linden West Trust, che è stato creato per i discendenti di Wexner.

La concorrenza

CoreWeave affronta una concorrenza agguerrita, in particolare da parte di provider cloud come Azure di Microsoft e Amazon Web Services (AWS) di Amazon. Il futuro di CoreWeave dipende anche in modo particolarmente pesante da un cliente: nel 2024, oltre il 60% dei suoi ricavi proveniva da Microsoft, che si è appoggiata a CoreWeave a causa delle sue difficoltà a ottenere una capacità GPU sufficiente per i suoi clienti.

Sebbene Microsoft preveda di spendere 10 miliardi di dollari in server CoreWeave entro il 2030, secondo The Information, il suo ceo Satya Nadella ha affermato che fonti esterne di potenza di elaborazione e storage (alias “compute”) come CoreWeave sono un cerotto “una tantum”, parlando al podcast BG2 a dicembre. Nel frattempo, il provider cloud di Microsoft, Azure, sta lavorando per “mettersi al passo con la domanda”, ha aggiunto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

