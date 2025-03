Più della metà degli americani ha una visione negativa di Musk. Il sondaggio

Gli americani hanno una visione ampiamente negativa di Elon Musk. Lo rivela un nuovo sondaggio della CNN che ha anche scoperto che la maggior parte degli intervistati disapprova anche la gestione dell’economia da parte del presidente Donald Trump. La sua guerra commerciale è stata collegata a un crollo del mercato e ai timori di recessione.

Fatti principali

Più della metà degli intervistati, il 53%, ha valutato Musk negativamente. Il 35% ha affermato di avere una visione positiva e l’11% di non avere alcuna opinione. Il sondaggio è stato fatto il 6-9 marzo su 1.206 adulti statunitensi (margine di errore 3,3).

Il tasso di approvazione di Musk è inferiore sia a quello di Trump che del vicepresidente JD Vance. Il tasso di approvazione complessivo del lavoro di Trump al 45% e quello di Vance al 33%.

Il tasso di approvazione complessivo del lavoro di Trump al 45% e quello di Vance al 33%. Oltre il 60% ha affermato che Musk, che guida il Dipartimento per l’efficienza governativa incaricato di tagliare la forza lavoro federale, non ha né l’esperienza né il giudizio per attuare i radicali cambiamenti di Trump al governo federale. Ci sono però nette divisioni di opinione tra coloro che sostengono Trump e coloro che non lo fanno, con almeno il 75% dei sostenitori di Trump e meno del 10% di coloro che hanno un’opinione negativa di Trump che affermano che Musk ha il giusto giudizio ed esperienza.

La maggioranza, il 62% degli intervistati, ha affermato di essere preoccupata che i tagli dell’amministrazione Trump al governo federale andranno troppo oltre. Gli intervistati sono ampiamente divisi in base alle linee di partito: il 90% dei democratici e il 69% degli indipendenti hanno affermato di essere preoccupati per la perdita di importanti programmi federali, mentre il 73% dei repubblicani ha affermato di essere più preoccupato che frodi e sprechi continueranno a essere un problema.

Quattro sondaggi di febbraio, di Washington Post-Ipsos, Quinnipiac, Emerson e Marist, hanno rilevato che sono molti di più coloro che disapprovano Musk e il DOGE. Un sondaggio di Harvard-Harris, però, suggerisce che gli americani hanno generalmente voglia di tagli governativi. Il 72% ha risposto “sì” quando gli è stato chiesto se dovrebbe esserci un’agenzia governativa focalizzata su iniziative di efficienza.

In cifre

56%. Questa è la quota di intervistati al sondaggio della CNN che ha affermato di disapprovare la gestione dell’economia da parte di Trump.

A margine

I recenti commenti di Musk che suggeriscono che sta tenendo d’occhio i tagli ai programmi di welfare potrebbero minacciare di intaccare ulteriormente il suo indice di gradimento, poiché la previdenza sociale e Medicaid sono ampiamente popolari tra il pubblico americano.

Un sondaggio AP-NORC di gennaio ha rilevato che secondo il 67% degli intervistati il governo spende “troppo poco” per la previdenza sociale e per il 55% troppo poco per Medicaid. Nel frattempo, il 77% degli intervistati repubblicani a un recente sondaggio del gruppo di ricerca sulla politica sanitaria, KFF, ha affermato di volere che il Congresso aumenti o mantenga la spesa per Medicaid.

Backgruond

Alcuni legislatori repubblicani hanno pubblicamente sollevato preoccupazioni sui radicali tagli al governo federale di Musk guidati da DOGE. Alcuni funzionari del gabinetto avrebbero anche richiamato Musk a porte chiuse per l’impatto potenzialmente negativo che i tagli avrebbero sui principali servizi governativi. Mentre Trump avrebbe difeso Musk, ha anche recentemente detto ai funzionari del gabinetto che loro (e non Musk) hanno la parola finale quando si tratta di decisioni di licenziamento.

Trump ha poi chiarito che se i leader dell’agenzia non effettuano i tagli necessari, Musk lo farà per loro. Ai giornalisti ha detto: “Se possono tagliare, è meglio. E se non tagliano, allora sarà Elon a farlo”. L’autorità di Musk nel governo federale è oggetto di numerose cause legali, sebbene l’amministrazione Trump abbia insistito sul fatto che lavora in qualità di consulente come “dipendente governativo speciale” tenuto a lavorare un numero minimo di ore ogni anno, senza essere pagato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

