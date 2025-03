Musk dice ai dipendenti di “resistere” di fronte al continuo calo delle azioni Tesla

Di fronte alle crescenti preoccupazioni su cosa significhi il suo ruolo alla Casa Bianca per il suo lavoro quotidiano come amministratore delegato di Tesla, la persona più ricco del mondo Elon Musk ha convocato i dipendenti Tesla per una riunione plenaria in live streaming giovedì sera, esortandoli a “tenere le azioni” nella casa automobilistica che sta affronta un duro periodo di tre mesi.

Fatti principali

Musk ha affrontato timidamente il calo del 51% delle azioni Tesla dal record di dicembre fino a giovedì. Ha detto che la società è in mezzo a “un periodo un po’ burrascoso” ma “se leggi le notizie, sembra l’Armageddon”, menzionando le diffuse proteste negli showroom Tesla e gli atti vandalici sui veicoli.

“Le azioni Tesla salgono e scendono, ma in realtà è sempre la stessa azienda”, ha detto Musk, aggiungendo “Penso che sia solo una questione molto emotiva”.

L’evento a sorpresa ha segnato l’apparizione più importante di Musk con Tesla dalla call sulla trimestrale del 26 gennaio. Il miliardario ha dedicato gran parte del suo tempo a lavorare per l’amministrazione Trump. L’incontro, organizzato per tutti i dipendenti, è avvenuto poche ore dopo che uno degli analisti più noti e ottimisti su Tesla, Dan Ives di Wedbush , ha insistito che Musk “prenda posizione, smetta di essere silenzioso e aiuti a risolvere questa crisi che si sta formando in Tesla.”

, ha insistito che Musk “prenda posizione, smetta di essere silenzioso e aiuti a risolvere questa crisi che si sta formando in Tesla.” Ma “la notte scorsa è stato il tipo di leadership che Musk doveva mostrare”, ha riconosciuto Ives in una nota venerdì ai clienti. Ha lodato Musk per “aver mostrato un importante supporto in questo momento cruciale per i dipendenti e gli investitori”.

Le azioni di Tesla sono in rialzo di oltre l’1% venerdì, nonostante un calo più ampio del mercato, ma sono ancora destinate a registrare una perdita del 4% questa settimana, che sarebbe la nona settimana consecutiva di ribassi.

La citazione

“A questo punto ho circa 17 lavori”, ha detto Musk giovedì, aggiungendo di essere “piuttosto teso”.

Background

Oltre al suo ruolo in Tesla, Musk è il capo de facto del Dipartimento per l’efficienza governativa della Casa Bianca, l’amministratore delegato delle aziende private multimiliardarie SpaceX Aeronautics e xAI Artificial Intelligence, presidente e proprietario della società di social media X e fondatore delle startup Boring Company e Neuralink, che si concentrano rispettivamente su tunneling e impianti cerebrali.

Da quando il presidente Donald Trump è entrato in carica a gennaio, Musk ha dedicato “il 110%” del suo tempo a DOGE, un ruolo con la sua forte influenza nell’obiettivo di Trump di tagliare i posti di lavoro nel servizio civile e i finanziamenti governativi, che si è rivelato controverso per le sue affermazioni spesso fuorvianti sui programmi mirati.

Quel sentimento negativo verso la politica esplicita di Musk ha creato un notevole ostacolo alle vendite di Tesla all’inizio del 2025, portando numerosi istituti di Wall Street a ridurre i loro obiettivi di prezzo per le azioni di Tesla e a tagliare le previsioni per le consegne di veicoli nel 2025. Le “difficoltà nelle vendite” di Tesla sono il risultato di una diminuzione della “percezione del marchio” negli Stati Uniti e nell’Unione Europea, hanno scritto questa settimana gli analisti di Mizuho.

Valutazione Forbes

Come maggiore azionista di Tesla, nessuno è stato colpito più duramente dalla svendita delle azioni Tesla in termini di puro valore di Musk, il cui patrimonio netto è sceso di quasi $ 140 miliardi dal suo apice di dicembre. La fortuna di $ 328 miliardi di Musk è ancora di gran lunga la più grande di qualsiasi essere umano, secondo le nostre stime, anche se per la prima volta dal 2019, è SpaceX, non Tesla, la principale fonte della sua ricchezza.

